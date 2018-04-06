Новая афера финансового Люцифера: адепты «МММ» не верят в смерть Мавроди

В последнее время и без того не слишком общительный Сергей Мавроди окончательно ушел в тень. Почти не покидал «трешку» на Комсомольском проспекте в Москве и лишь изредка баловал своих последователей видеороликами, где делился наполеоновскими планами. Он, конечно, не собирался умирать, но судьба распорядилась иначе. Сердце прихватило у Мавроди вечером, на автобусной остановке. Через несколько часов основатель «МММ» умер в больнице. Мавроди всех снова «кинул», но теперь уже в последний раз. Но может быть, внезапный уход махинатора — это очередная афера?
Кто-то называет его великим финансовым гением, кто-то — великим комбинатором. По сути, оба варианта верны. Фамилия Мавроди давно стала именем нарицательным и прочно вошла в лексикон россиян как синоним мошенничества. Миллионы граждан сначала увлеченно внимали рекламе АО «МММ», потом словно сумасшедшие скупали билеты с портретом Мавроди, они же «маврики», а после краха пирамиды осаждали офисы, требуя вернуть свои кровные. По разным подсчетам, на пике народного доверия народный аферист сосредоточил в своих руках почти треть бюджета страны — десятки миллиардов долларов. Куда делись сумасшедшие богатства — главная и последняя тайна Мавроди.
За 30 лет Сергей Мавроди настроил пирамид по всему миру больше, чем все древнеегипетские фараоны из 18 династий, вместе взятые. Мания величия привела к тому, что Мавроди начал ассоциировать себя с темными силами: он написал книгу «Сын Люцифера», в главном герое которой угадывается сам автор. Очередная пирамида, на этот раз надгробная, была построена уже после его смерти. Три миллиона за место на Троекуровском кладбище оплатили за счет вкладчиков «МММ». Похороны финансового Люцифера, как и все последние годы жизни, проходили в обстановке строжайшей секретности: тело в закрытом гробу и несколько колец охраны.
В 90-е годы ради акций Мавроди многие расстались с имуществом и последними деньгами. Но вместе с «МММ» лопнула и мечта об обеспеченной старости. А с уходом основателя пирамиды из жизни и вовсе спросить стало не с кого. Остались лишь миллионы отвергнутых и униженных, потерявших близких, оставшихся без средств к существованию. Однако большинство последователей Мавроди беззаветно преданы лидеру, несмотря ни на что.
Отдельные сподвижники уверены в том, что смерть Мавроди — очередная грандиозная афера. Как только СМИ объявили о смерти Мавроди, в Интернет просочилась якобы его фотография из морга. Многие тут же заявили, что человек на снимке абсолютно не похож на известного основателя «МММ». Возможно, последние шесть лет за Мавроди выдавал себя совсем другой человек.
Судя по всему, Мавроди спланировал свое исчезновение уже давно. По некоторой информации, еще несколько лет назад он собирался бежать за границу по поддельному паспорту на имя гражданина Литвы Глебаса Виктораса. Планы сорвали хакеры, которые взломали почту Мавроди и выложили скан документа в Сеть. Прикрыть побег, по всей видимости, должны были двойники Мавроди. Эту версию подтверждают видеозаписи. В Сети появились сразу два интернет-канала, куда практически одновременно выкладывались видеообращения афериста. Многие обратили внимание: в один и тот же день на этих ресурсах вдохновитель «МММ» почему-то выглядит по-разному. Отличаются не только одежда и прическа, но даже комплекция. Чтобы установить истину, к делу подключились даже экстрасенсы. Медиум Зиррадин Рзаев изучил спорные ролики и вынес вердикт.
Зиррадин Рзаев, медиум: «Я как экстрасенс четко вижу, что они разные люди, у них разные энергетики. На самом деле это его двойник».
Еще один любопытный факт: в начале нулевых на учете у психиатров только в Москве и области состояли около 400 человек, выдававших себя за Мавроди. При желании подобрать среди них похожего на основателя пирамиды труда не составило бы. Те, кто сомневается в смерти Мавроди, говорят, что эта идея — вполне в духе великого комбинатора, который и сейчас руководит проектом из тени. Так что гарантировать, что Мавроди больше никого не обманет, по-прежнему нельзя.
Так кто скрывался под маской человека, ставшего символом 90-х? Где основатель пирамиды «МММ» провел последние годы? И кого все-таки нашли при смерти на автобусной остановке? Ответы на эти вопросы — в фильме «Мавроди. Последняя тайна» из цикла «ЧП. Расследование».
За 30 лет Сергей Мавроди настроил пирамид по всему миру больше, чем все древнеегипетские фараоны из 18 династий, вместе взятые. Мания величия привела к тому, что Мавроди начал ассоциировать себя с темными силами: он написал книгу «Сын Люцифера», в главном герое которой угадывается сам автор. Очередная пирамида, на этот раз надгробная, была построена уже после его смерти. Три миллиона за место на Троекуровском кладбище оплатили за счет вкладчиков «МММ». Похороны финансового Люцифера, как и все последние годы жизни, проходили в обстановке строжайшей секретности: тело в закрытом гробу и несколько колец охраны.
В 90-е годы ради акций Мавроди многие расстались с имуществом и последними деньгами. Но вместе с «МММ» лопнула и мечта об обеспеченной старости. А с уходом основателя пирамиды из жизни и вовсе спросить стало не с кого. Остались лишь миллионы отвергнутых и униженных, потерявших близких, оставшихся без средств к существованию. Однако большинство последователей Мавроди беззаветно преданы лидеру, несмотря ни на что.
Отдельные сподвижники уверены в том, что смерть Мавроди — очередная грандиозная афера. Как только СМИ объявили о смерти Мавроди, в Интернет просочилась якобы его фотография из морга. Многие тут же заявили, что человек на снимке абсолютно не похож на известного основателя «МММ». Возможно, последние шесть лет за Мавроди выдавал себя совсем другой человек.
Судя по всему, Мавроди спланировал свое исчезновение уже давно. По некоторой информации, еще несколько лет назад он собирался бежать за границу по поддельному паспорту на имя гражданина Литвы Глебаса Виктораса. Планы сорвали хакеры, которые взломали почту Мавроди и выложили скан документа в Сеть. Прикрыть побег, по всей видимости, должны были двойники Мавроди. Эту версию подтверждают видеозаписи. В Сети появились сразу два интернет-канала, куда практически одновременно выкладывались видеообращения афериста. Многие обратили внимание: в один и тот же день на этих ресурсах вдохновитель «МММ» почему-то выглядит по-разному. Отличаются не только одежда и прическа, но даже комплекция. Чтобы установить истину, к делу подключились даже экстрасенсы. Медиум Зиррадин Рзаев изучил спорные ролики и вынес вердикт.
Зиррадин Рзаев, медиум: «Я как экстрасенс четко вижу, что они разные люди, у них разные энергетики. На самом деле это его двойник».
Еще один любопытный факт: в начале нулевых на учете у психиатров только в Москве и области состояли около 400 человек, выдававших себя за Мавроди. При желании подобрать среди них похожего на основателя пирамиды труда не составило бы. Те, кто сомневается в смерти Мавроди, говорят, что эта идея — вполне в духе великого комбинатора, который и сейчас руководит проектом из тени. Так что гарантировать, что Мавроди больше никого не обманет, по-прежнему нельзя.
Так кто скрывался под маской человека, ставшего символом 90-х? Где основатель пирамиды «МММ» провел последние годы? И кого все-таки нашли при смерти на автобусной остановке? Ответы на эти вопросы — в фильме «Мавроди. Последняя тайна» из цикла «ЧП. Расследование».
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