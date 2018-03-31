В Москве тайно похоронили Мавроди

В субботу, 31 марта, состоялись похороны основателя «МММ» Сергея Мавроди.
По данным СМИ, траурная церемония прошла на Троекуровском кладбище. Уточняется, что знаменитого афериста хоронили в закрытом гробу и в обстановке строжайшей секретности. Попрощаться с Мавроди смогли лишь его родные и близкие, всего не более 20 человек.
Создатель крупнейшей в истории России финансовой пирамиды умер 26 марта на 63-м году жизни. Основателя «МММ» в бессознательном состоянии нашли на троллейбусной остановке в Москве и доставили в больницу. Несмотря на оказанную медпомощь, Мавроди скончался. По данным СМИ, он умер от сердечного приступа.
Изначально планировалось, что Мавроди похоронят на семейном погосте на Хованском кладбище, однако его старший брат запретил делать это.
Создатель крупнейшей в истории России финансовой пирамиды умер 26 марта на 63-м году жизни. Основателя «МММ» в бессознательном состоянии нашли на троллейбусной остановке в Москве и доставили в больницу. Несмотря на оказанную медпомощь, Мавроди скончался. По данным СМИ, он умер от сердечного приступа.
Изначально планировалось, что Мавроди похоронят на семейном погосте на Хованском кладбище, однако его старший брат запретил делать это.
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