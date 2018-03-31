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    В Москве тайно похоронили Мавроди

    8 комментариев
    • Фото: @kononenkome /twitter.com
    В Москве тайно похоронили Мавроди

    В Москве тайно похоронили Мавроди

    В Москве тайно похоронили Мавроди
  • Фото: @kononenkome /twitter.com

    • В субботу, 31 марта, состоялись похороны основателя «МММ» Сергея Мавроди.

    По данным СМИ, траурная церемония прошла на Троекуровском кладбище. Уточняется, что знаменитого афериста хоронили в закрытом гробу и в обстановке строжайшей секретности. Попрощаться с Мавроди смогли лишь его родные и близкие, всего не более 20 человек.

    Создатель крупнейшей в истории России финансовой пирамиды умер 26 марта на 63-м году жизни. Основателя «МММ» в бессознательном состоянии нашли на троллейбусной остановке в Москве и доставили в больницу. Несмотря на оказанную медпомощь, Мавроди скончался. По данным СМИ, он умер от сердечного приступа.

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    Изначально планировалось, что Мавроди похоронят на семейном погосте на Хованском кладбище, однако его старший брат запретил делать это.

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