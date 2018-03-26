СМИ: умер Сергей Мавроди

В московской больнице на
63-м году жизни умер бывший глава «МММ» Сергей Мавроди. По данным СМИ, у него случился сердечный приступ.
Как сообщает «МК», ночью Мавроди был госпитализирован с автобусной остановки на улице Поликарпова. Он жаловался на боли в сердце, скорую ему вызвал случайный прохожий.
Мавроди был доставлен в 67-ю городскую больницу, где скончался, несмотря на оказанную помощь.
Сергей Мавроди известен как основатель акционерного общества «МММ», которое являлось крупнейшей в истории России финансовой пирамидой. От деятельности Мавроди, по разным данным, могли пострадать от 10 до 15 млн человек.
С 1997 года Мавроди находился в розыске. Ему удавалось скрываться на съемной квартире в Москве более пяти лет. Впоследствии он был осужден за мошенничество в крупных размерах. В 2007 году он вышел на свободу, почти весь срок отбыв в СИЗО «Матросская тишина».
Мавроди был доставлен в 67-ю городскую больницу, где скончался, несмотря на оказанную помощь.
Сергей Мавроди известен как основатель акционерного общества «МММ», которое являлось крупнейшей в истории России финансовой пирамидой. От деятельности Мавроди, по разным данным, могли пострадать от 10 до 15 млн человек.
С 1997 года Мавроди находился в розыске. Ему удавалось скрываться на съемной квартире в Москве более пяти лет. Впоследствии он был осужден за мошенничество в крупных размерах. В 2007 году он вышел на свободу, почти весь срок отбыв в СИЗО «Матросская тишина».
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