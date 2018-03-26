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    СМИ: умер Сергей Мавроди. Мавроди, смерть. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСМИ: умер Сергей Мавроди

    СМИ: умер Сергей Мавроди

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    • Фото: РИА Новости © 2018
    СМИ: умер Сергей Мавроди

    СМИ: умер Сергей Мавроди

    СМИ: умер Сергей Мавроди
    • Фото: РИА Новости © 2018

      • В московской больнице на 63-м году жизни умер бывший глава «МММ» Сергей Мавроди. По данным СМИ, у него случился сердечный приступ.

      Как сообщает «МК», ночью Мавроди был госпитализирован с автобусной остановки на улице Поликарпова. Он жаловался на боли в сердце, скорую ему вызвал случайный прохожий.

      Мавроди был доставлен в 67-ю городскую больницу, где скончался, несмотря на оказанную помощь.

      Сергей Мавроди известен как основатель акционерного общества «МММ», которое являлось крупнейшей в истории России финансовой пирамидой. От деятельности Мавроди, по разным данным, могли пострадать от 10 до 15 млн человек.

      С 1997 года Мавроди находился в розыске. Ему удавалось скрываться на съемной квартире в Москве более пяти лет. Впоследствии он был осужден за мошенничество в крупных размерах. В 2007 году он вышел на свободу, почти весь срок отбыв в СИЗО «Матросская тишина».

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