Береговая охрана <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Береговая охрана 16+
    •  

    Брат оставил Сергея Мавроди без могилы

    1 комментарий

    Брат оставил Сергея Мавроди без могилы

    Брат оставил Сергея Мавроди без могилы

    Брат запретил хоронить Сергея Мавроди в семейной могиле на Хованском кладбище.

    Дело в том, что права на распоряжение семейным захоронением принадлежит брату основателя «МММ». Он не разрешил хоронить Сергея Мавроди рядом с родителями, сообщает РИАМО со ссылкой на источник.

    смотреть«Загнали в могилу»: Лёня Голубков прокомментировал смерть Мавроди
    «Загнали в могилу»: Лёня Голубков прокомментировал смерть Мавроди
    Напомним, создатель крупнейшей в истории России финансовой пирамиды скончался 26 марта. Ночью 62-летнего Мавроди доставили в больницу с остановки на улице Поликарпова в Москве. Он жаловался на слабость и боли в сердце.

    Ожидается, что похороны Мавроди пройдут не ранее 2 апреля.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru