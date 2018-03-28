Брат оставил Сергея Мавроди без могилы

Брат запретил хоронить Сергея Мавроди в семейной могиле на Хованском кладбище.
Дело в том, что права на распоряжение семейным захоронением принадлежит брату основателя «МММ». Он не разрешил хоронить Сергея Мавроди рядом с родителями, сообщает РИАМО со ссылкой на источник.
Напомним, создатель крупнейшей в истории России финансовой пирамиды скончался 26 марта. Ночью 62-летнего Мавроди доставили в больницу с остановки на улице Поликарпова в Москве. Он жаловался на слабость и боли в сердце.
Ожидается, что похороны Мавроди пройдут не ранее 2 апреля.
Напомним, создатель крупнейшей в истории России финансовой пирамиды скончался 26 марта. Ночью 62-летнего Мавроди доставили в больницу с остановки на улице Поликарпова в Москве. Он жаловался на слабость и боли в сердце.
Ожидается, что похороны Мавроди пройдут не ранее 2 апреля.
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