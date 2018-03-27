«Загнали в могилу»: Лёня Голубков прокомментировал смерть Мавроди

Сегодня в Москве умер злой гений новейшей России. В
90-е Сергей Мавроди обещал всем золотые горы, и, будто под гипнозом, заставил россиян доверить ему свои накопления. Почему человек, четверть века назад ворочавший миллиардами, скончался ночью на троллейбусной остановке? Актер, сыгравший Лёню Голубкова в рекламе МММ, уверен — Мавроди «загнали в могилу».
Еще недавно в интервью НТВ Сергей Мавроди, привычно закинув руки за голову, строил большие планы. Ведь в МММ, которая перебазировалась в Африку, вновь несли миллионы. Закончилось все неожиданно — 26 марта ему стало плохо на троллейбусной остановке неподалеку от Савёловского вокзала.
Актер Владимир Пермяков, сыгравший когда-то знаменитого Лёню Голубкова в рекламе МММ, сделал неожиданное предположение о том, что стало причиной такого финала. Казалось бы, Пермяков не меньше других пострадал от «бизнеса» Мавроди — после краха МММ едва ли не каждый из пятнадцати миллионов вкладчиков мечтал встретить в темном переулке того, кто с телеэкрана призывал вкладывать деньги в пирамиду. Но, вместо того, чтобы возненавидеть Мавроди, «Голубков» как будто до сих пор завороженный.
Владимир Пермяков, актер: «Он яркая личность, умный, талантливый, с чувством юмора. Но загнали в могилу мужика. Чиновники на нем пиарились, говорили: если меня выберут депутатом или губернатором, я таких, как Мавроди, — всех пересажаю».
Так или иначе, Мавроди, как говорил он сам, за все заплатил: в тюрьму его все-таки посадили. А когда выпустили, он из добровольного заточения в собственной квартире взялся за старое.
И вот уже в Африке не на шутку забеспокоились, что русский жулик сбежит с деньгами куда-нибудь еще. Но Мавроди просто умер в Москве. И не как миллиардер, а сидя на остановке.
Подробности — в видеоматериале.
Актер Владимир Пермяков, сыгравший когда-то знаменитого Лёню Голубкова в рекламе МММ, сделал неожиданное предположение о том, что стало причиной такого финала. Казалось бы, Пермяков не меньше других пострадал от «бизнеса» Мавроди — после краха МММ едва ли не каждый из пятнадцати миллионов вкладчиков мечтал встретить в темном переулке того, кто с телеэкрана призывал вкладывать деньги в пирамиду. Но, вместо того, чтобы возненавидеть Мавроди, «Голубков» как будто до сих пор завороженный.
Владимир Пермяков, актер: «Он яркая личность, умный, талантливый, с чувством юмора. Но загнали в могилу мужика. Чиновники на нем пиарились, говорили: если меня выберут депутатом или губернатором, я таких, как Мавроди, — всех пересажаю».
Так или иначе, Мавроди, как говорил он сам, за все заплатил: в тюрьму его все-таки посадили. А когда выпустили, он из добровольного заточения в собственной квартире взялся за старое.
И вот уже в Африке не на шутку забеспокоились, что русский жулик сбежит с деньгами куда-нибудь еще. Но Мавроди просто умер в Москве. И не как миллиардер, а сидя на остановке.
Подробности — в видеоматериале.
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