Три миллиона обманутых МММ нигерийцев жаждут расправы над Мавроди

В 2016 году ЦБ РФ поймал и разогнал 180 финансовых пирамид. Объем украденного ими — два миллиарда рублей. То есть даже наученные горьким опытом россияне все еще ищут легких денег. И посоперничать они в этом поиске могут теперь с жителями Нигерии, где почти три миллиона человек отдали Сергею Мавроди деньги и провозгласили его богом. Бедняки несли в МММ последнее, и теперь колдуны сжигают его чучело, обливаясь слезами.
Делать мир лучше предлагалось так: на кровно заработанные купить на сайте мировой копилки Мавроди «мавро» — волшебную валюту, вклад в которую увеличивается на 30% в месяц. Хотите деньги обратно — пожалуйста. Отправляете на сайт запрос о помощи и ждете, когда кто-то будет вносить в систему средства. Однако перед Новым годом просящих стало гораздо больше, чем дающих. Теперь милости то ли от МММ, а то ли друг от друга ждут три миллиона человек.
Адиноий Озигис Суберу, президент общественной организации «Нигерийское общество в Санкт-Петербурге»: «Многие люди говорят: если увидим Мавроди — мы его застрелим».
Нигериец Озигис Суберу давно живет в Петербурге и в МММ успел вложиться еще в 90-е в России. И когда буквы МММ появились в Нигерии, Суберу пытался предупредить друзей.
Адиноий Озигис Суберу: «Мавроди там не был, в Нигерии. Но его показали по телевизору, показали, как его бизнес процветает в России. Я разговаривал по телефону, знакомый меня спрашивает: „как там процветает в России МММ, это хороший бизнес?“ Нет!»
Озигис Суберу разводит руками — никто его не послушал.
Нигерийские агитаторы выезжали в народ с продовольствием, раздавали щедрый паек соотечественникам, а дальше кормили рассказами о секрете успеха.
Власти подвох разглядели быстро: Центральный нигерийский банк грозил, парламент требовал, правительство предупреждало, но население продолжало скупать «мавро». Поползли слухи: это все богатеи-чиновники мешают людям озолотиться. Люди забирали деньги из банков и несли их Мавроди.
А тот и сейчас уверяет, что нынешняя нигерийская брешь — вовсе не крах, а временная пауза, и выплаты скоро возобновятся, если люди по-настоящему поверят в МММ.
Когда в 1994 году МММ рухнула в России, многие зубоскалили, что, мол, только у нас могло найтись столько людей, способных поверить сказкам Мавроди. Однако он оказался великим комбинатором мирового масштаба. Для начала Мавроди умудрился повторно запустить пирамиду в России и соседних странах, а затем освоил Африку — деньги Мавроди несли жители Нигерии, ЮАР, Кении, Зимбабве. Одновременно строительство пирамиды началось в Азии — Индонезия, Малайзия, Бангладеш, Филиппины, Япония, Таиланд, включая миллиардные Индию и Китай. Не удержались жители США и Израиля, Италии и Франции — всего Мавроди очаровал вкладчиков в 107 странах мира.
Подробности — в видеоматериале корреспондента НТВ Ивана Трушкина.
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