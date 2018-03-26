Неугомонный аферист и символ сумасшедшего десятилетия: каким был Сергей Мавроди

Сегодня стало известно о смерти одной из знаковых фигур России 90-х — основателя финансовой пирамиды «МММ» Сергея Мавроди. Бывший миллиардер, мечтавший стать президентом, умер как простой смертный — сообщается, что ему стало плохо на троллейбусной остановке неподалеку от Савёловского вокзала.

1683 Мавроди

МММ

смерть

Предприниматель, неугомонный аферист, создатель крупнейшей в России финансовой пирамиды, депутат Государственной думы, автор и персонаж книг, фильмов и современного фольклора. В конце 90-х в российских психушках врачи насчитывали более 300 пациентов, которые называли себя Сергеем Мавроди. Имя-символ сумасшедшего десятилетия.



Сергей Мавроди родился в 1955 году в Москве в семье монтажника и экономиста. Говорят, в детстве у него диагностировали врожденный порок сердца и незаурядные математические способности. Участвовал в олимпиадах, затем учился в Институте электроники и математики на факультете «Прикладная математика», уже тогда начал приторговывать видеокассетами. В 1989-м создал кооператив «МММ», на базе которого потом возникли десятки фирм, в том числе знаменитое АО «МММ». В 1994 году, уже через полгода после выпуска акций, «три веселые буквы» собрали деньги с 15 миллионов вкладчиков, сумма — почти треть тогдашнего бюджета страны.



Довольно скоро Сергей Мавроди был арестован по обвинению в неуплате налогов, но из тюрьмы организовал сбор подписей и выдвижение в депутаты Государственной думы, выиграл выборы и был освобожден из-под стражи.



Впрочем, ни на одном заседании парламента Мавроди так и не побывал. Депутатскую неприкосновенность с него сняли, объявили во всероссийский и международный розыск. Более пяти лет Мавроди успешно скрывался от милиции и Интерпола — как потом выяснилось, в Москве, на одной из съемных квартир, которую все эти годы почти не покидал.



В 2003-м его снова арестовали, через четыре года — приговор суда по статье о мошенничестве в крупном размере. Впрочем, большую часть срока Мавроди уже отбыл в изоляторе «Матросская тишина», где предприниматель считался одним из самых знаменитых обитателей. Сокамерники даже писали о нем книги.



Впрочем, и после приговора, тюрьмы, освобождения Сергей Мавроди своей вины не признавал, пытаясь заверить всех, кто его слушал, в том, что никакого мошенничества не затевал, а вернуть все инвестиции с прибылью помешали чужие козни. Более того, в 2011-м и 2012-м Мавроди затеял новое «МММ» на территории СНГ, особо развернувшееся на Украине. Затем, уже в последние годы, появилась целая сеть пирамид в странах третьего мира.