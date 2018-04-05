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7 апреля, 13:15
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    С умершего Мавроди хотят взыскать миллиард

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Илья Питалев
    С умершего Мавроди хотят взыскать миллиард

    С умершего Мавроди хотят взыскать миллиард

    С умершего Мавроди хотят взыскать миллиард
  • Фото: РИА Новости © 2018, Илья Питалев

    • Вкладчики «МММ» до последнего надеются взыскать деньги с создателя пирамиды Сергея Мавроди.

    Как рассказал осведомленный источник, сейчас через службу приставов с известного афериста взыскивают более 1 миллиарда рублей — в отношении должника Мавроди в базе данных находится более 2 тысяч записей.

    При этом ранее многие иски в отношении Мавроди были признаны безнадежными. Однако вкладчики снова их предъявили, что не запрещено законом, передает РИА Новости.

    смотреть«Загнали в могилу»: Лёня Голубков прокомментировал смерть Мавроди
    «Загнали в могилу»: Лёня Голубков прокомментировал смерть Мавроди
    Создатель крупнейшей в российской истории финансовой пирамиды скончался 26 марта на 63-м году жизни. Потерявшего сознание Мавроди нашли на троллейбусной остановке в Москве и доставили в больницу, однако врачи спасти его не смогли.

    Похоронили известного афериста, когда-то обманувшего миллионы россиян, в закрытом гробу и в обстановке строжайшей секретности. При этом деньги на похороны собрали участники пирамиды.

    Ранее сообщалось, что суд может прекратить исполнительные производства в отношении Мавроди в связи с его смертью. При этом может быть открыто наследственное дело, чтобы установить правопреемника.


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