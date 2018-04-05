С умершего Мавроди хотят взыскать миллиард

Вкладчики «МММ» до последнего надеются взыскать деньги с создателя пирамиды Сергея Мавроди.
Как рассказал осведомленный источник, сейчас через службу приставов с известного афериста взыскивают более 1 миллиарда рублей — в отношении должника Мавроди в базе данных находится более 2 тысяч записей.
При этом ранее многие иски в отношении Мавроди были признаны безнадежными. Однако вкладчики снова их предъявили, что не запрещено законом, передает РИА Новости.
Создатель крупнейшей в российской истории финансовой пирамиды скончался 26 марта на 63-м году жизни. Потерявшего сознание Мавроди нашли на троллейбусной остановке в Москве и доставили в больницу, однако врачи спасти его не смогли.
Похоронили известного афериста, когда-то обманувшего миллионы россиян, в закрытом гробу и в обстановке строжайшей секретности. При этом деньги на похороны собрали участники пирамиды.
Ранее сообщалось, что суд может прекратить исполнительные производства в отношении Мавроди в связи с его смертью. При этом может быть открыто наследственное дело, чтобы установить правопреемника.
При этом ранее многие иски в отношении Мавроди были признаны безнадежными. Однако вкладчики снова их предъявили, что не запрещено законом, передает РИА Новости.
Создатель крупнейшей в российской истории финансовой пирамиды скончался 26 марта на 63-м году жизни. Потерявшего сознание Мавроди нашли на троллейбусной остановке в Москве и доставили в больницу, однако врачи спасти его не смогли.
Похоронили известного афериста, когда-то обманувшего миллионы россиян, в закрытом гробу и в обстановке строжайшей секретности. При этом деньги на похороны собрали участники пирамиды.
Ранее сообщалось, что суд может прекратить исполнительные производства в отношении Мавроди в связи с его смертью. При этом может быть открыто наследственное дело, чтобы установить правопреемника.
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