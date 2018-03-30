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    Похороны Мавроди оплатят вкладчики «МММ»

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Илья Питалев
    Похороны Мавроди оплатят вкладчики «МММ»

    Похороны Мавроди оплатят вкладчики «МММ»

    Похороны Мавроди оплатят вкладчики «МММ»
  • Фото: РИА Новости © 2018, Илья Питалев

    • Адвокат рассказал о похоронах Сергея Мавроди, которого брат оставил без могилы.

    По словам юриста Александра Молохова, за организацию похорон будет отвечать бывшая супруга знаменитого афериста. Оплатит же похороны группа участников второй пирамиды «МММ-2011».

    Также адвокат рассказал, что у Сергея Мавроди были очень плохие отношения со старшим братом, поэтому тот запретил проводить похороны на семейном погосте на Хованском кладбище.

    Кроме того, Молохов сообщил, что Мавроди, скорее всего, похоронят в субботу, 31 марта. При этом он не стал говорить, где именно будет находиться могила создателя крупнейшей в истории России финансовой пирамиды.

    смотреть«Загнали в могилу»: Лёня Голубков прокомментировал смерть Мавроди
    «Загнали в могилу»: Лёня Голубков прокомментировал смерть Мавроди
    Напомним, создатель «МММ», обманувший миллионы россиян, скончался в Москве 26 марта. Ночью 62-летнего Мавроди доставили в больницу с остановки на улице Поликарпова, но спасти не смогли. По данным СМИ, он умер от сердечного приступа.

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