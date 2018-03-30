Похороны Мавроди оплатят вкладчики «МММ»

Адвокат рассказал о похоронах Сергея Мавроди, которого брат оставил без могилы.
По словам юриста Александра Молохова, за организацию похорон будет отвечать бывшая супруга знаменитого афериста. Оплатит же похороны группа участников второй пирамиды «МММ-2011».
Также адвокат рассказал, что у Сергея Мавроди были очень плохие отношения со старшим братом, поэтому тот запретил проводить похороны на семейном погосте на Хованском кладбище.
Кроме того, Молохов сообщил, что Мавроди, скорее всего, похоронят в субботу, 31 марта. При этом он не стал говорить, где именно будет находиться могила создателя крупнейшей в истории России финансовой пирамиды.
Напомним, создатель «МММ», обманувший миллионы россиян, скончался в Москве 26 марта. Ночью 62-летнего Мавроди доставили в больницу с остановки на улице Поликарпова, но спасти не смогли. По данным СМИ, он умер от сердечного приступа.
Также адвокат рассказал, что у Сергея Мавроди были очень плохие отношения со старшим братом, поэтому тот запретил проводить похороны на семейном погосте на Хованском кладбище.
Кроме того, Молохов сообщил, что Мавроди, скорее всего, похоронят в субботу, 31 марта. При этом он не стал говорить, где именно будет находиться могила создателя крупнейшей в истории России финансовой пирамиды.
Напомним, создатель «МММ», обманувший миллионы россиян, скончался в Москве 26 марта. Ночью 62-летнего Мавроди доставили в больницу с остановки на улице Поликарпова, но спасти не смогли. По данным СМИ, он умер от сердечного приступа.
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