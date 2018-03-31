«Мир потрясет пирамида»: как связаны пророчества Ванги с созданием «МММ»

Мавроди всех снова кинул, но теперь уже в последний раз. Какую тайну он навсегда унес с собой в могилу? И почему все, что случится с великим комбинатором, оказывается, знала всевидящая Ванга?
Москва. Час ночи. Автобусная остановка. На скамейке — немолодой мужчина. Он находит в себе силы пожаловаться случайному прохожему на боли в сердце. Тот немедленно вызывает скорую.
Уже в машине прохожий всмотрится в это лицо, знакомое всей России. Немолодой человек, которого он поначалу принял то ли за бомжа, то ли за пьяного, оказался тем самым великим и ужасным Сергеем Мавроди. Основатель «МММ» умрет через несколько часов в больнице от сердечного приступа, оставив после себя столько вопросов.
Все начиналось в обычной московской квартире на восьмом этаже. В 1994-м она вся была забита деньгами. В какой-то момент у Мавроди в руках была треть бюджета России. В последнее время увидеть Мавроди можно было только в виртуальном пространстве: он перестал ходить на ток-шоу, редкие интервью давал по Skype. Но откуда он выходил на связь с миром, оставалось загадкой.
Друг Сергея Мавроди Алексей Муратов утверждает: кроме московских пейзажей, Мавроди в жизни ничего не видел. Он никогда не выезжал за пределы страны. А ведь, судя по размаху, должен был постоянно колесить по миру. От США до Индонезии, от Китая и до Африки — «МММ» везде открывали его последователи. В чем же секрет успеха этого русского Емели, не встававшего со стула, как с печи?
Эдуард Лимонов никогда не верил Мавроди. Писатель убежден: основатель «МММ» — просто мошенник, родившийся в нужное время в нужном месте. А вот еще один символ эпохи, всем известный Лёня Голубков, внезапно ставший Владимиром Пермяковым, уверяет: это на самом верху обрушили пирамиду, чтобы потом использовать ее схемы. Как результат — кризис 98-го.
Смерть Мавроди уже тоже успела обрасти мифами. Писатель Игорь Молотов знал Мавроди, и он не может поверить, что такой сложный человек умер так просто.
Игорь Молотов: «Его должны были растерзать африканские аборигены, когда бы он им пытался продать акции. Тогда это было бы в его стиле».
И тут возникает еще один вопрос — куда смотрела Ванга? Почему у нее не нашлось пророчества для того, кто перетряхнул финансовый мир половины земного шара. Неужели Мавроди самим фактом своего существования поставил под сомнение ее дар? Но оказывается, еще в 80-е Ванга написала классику советской литературы Леониду Леонову, что весь мир потрясет пирамида, построенная в России. Писатель решил, что речь о его одноименном романе. Но может, болгарская пророчица имела в виду пирамиду финансовую?
Подробности — в видеоматериале.
Уже в машине прохожий всмотрится в это лицо, знакомое всей России. Немолодой человек, которого он поначалу принял то ли за бомжа, то ли за пьяного, оказался тем самым великим и ужасным Сергеем Мавроди. Основатель «МММ» умрет через несколько часов в больнице от сердечного приступа, оставив после себя столько вопросов.
Все начиналось в обычной московской квартире на восьмом этаже. В 1994-м она вся была забита деньгами. В какой-то момент у Мавроди в руках была треть бюджета России. В последнее время увидеть Мавроди можно было только в виртуальном пространстве: он перестал ходить на ток-шоу, редкие интервью давал по Skype. Но откуда он выходил на связь с миром, оставалось загадкой.
Друг Сергея Мавроди Алексей Муратов утверждает: кроме московских пейзажей, Мавроди в жизни ничего не видел. Он никогда не выезжал за пределы страны. А ведь, судя по размаху, должен был постоянно колесить по миру. От США до Индонезии, от Китая и до Африки — «МММ» везде открывали его последователи. В чем же секрет успеха этого русского Емели, не встававшего со стула, как с печи?
Эдуард Лимонов никогда не верил Мавроди. Писатель убежден: основатель «МММ» — просто мошенник, родившийся в нужное время в нужном месте. А вот еще один символ эпохи, всем известный Лёня Голубков, внезапно ставший Владимиром Пермяковым, уверяет: это на самом верху обрушили пирамиду, чтобы потом использовать ее схемы. Как результат — кризис 98-го.
Смерть Мавроди уже тоже успела обрасти мифами. Писатель Игорь Молотов знал Мавроди, и он не может поверить, что такой сложный человек умер так просто.
Игорь Молотов: «Его должны были растерзать африканские аборигены, когда бы он им пытался продать акции. Тогда это было бы в его стиле».
И тут возникает еще один вопрос — куда смотрела Ванга? Почему у нее не нашлось пророчества для того, кто перетряхнул финансовый мир половины земного шара. Неужели Мавроди самим фактом своего существования поставил под сомнение ее дар? Но оказывается, еще в 80-е Ванга написала классику советской литературы Леониду Леонову, что весь мир потрясет пирамида, построенная в России. Писатель решил, что речь о его одноименном романе. Но может, болгарская пророчица имела в виду пирамиду финансовую?
Подробности — в видеоматериале.
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