Врио губернатора: торгового центра на месте сгоревшей «Зимней вишни» точно не будет

Новый глава Кемеровской области Сергей Цивилёв сообщил, что жители сами определят, что построят на месте сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня».
По словам врио губернатора, строить новый торговый центр на этом месте точно не будут. Среди обсуждаемых вариантов — сквер или парк, в котором могут открыть мемориал или часовню.
Сергей Цивилёв, врио губернатора Кемеровской области: «Мы предложили жителям открыто обсудить этот вопрос (что будет на месте сгоревшего торгового центра). Точно говорю, что торгового центра там не будет».
При этом Цивилёв подчеркнул, что в первую очередь учитываться будет мнение родственников жертв пожара. Решение будет принято не ранее, чем через месяц, передает РИА Новости.
Также врио губернатора рассказал, что сейчас власти региона и МЧС ведут совместную работу для того, чтобы обеспечить полную безопасность всех торговых центров.
Сергей Цивилёв, врио губернатора Кемеровской области: «Безопасность наших людей — прежде всего. С нарушениями требований безопасности не будем мириться ни при каких обстоятельствах. Я думаю, что мы сообща наведем порядок, по каждому торговому центру будет приниматься отдельное решение».
Напомним, трагедия в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошла 25 марта. Жертвами пожара стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Еще 79 человек, включая 27 детей, пострадали. В связи с трагедией в России был объявлен общенациональный траур. Ранее власти сообщали, что сгоревшую «Зимнюю вишню», скорее всего, снесут, а на месте пожарища появится сквер памяти.
#КемеровоМыСТобой: «ЦТ» скорбит вместе с Россией после трагедии в «Зимней вишне»
Сергей Цивилёв, врио губернатора Кемеровской области: «Мы предложили жителям открыто обсудить этот вопрос (что будет на месте сгоревшего торгового центра). Точно говорю, что торгового центра там не будет».
При этом Цивилёв подчеркнул, что в первую очередь учитываться будет мнение родственников жертв пожара. Решение будет принято не ранее, чем через месяц, передает РИА Новости.
Также врио губернатора рассказал, что сейчас власти региона и МЧС ведут совместную работу для того, чтобы обеспечить полную безопасность всех торговых центров.
Сергей Цивилёв, врио губернатора Кемеровской области: «Безопасность наших людей — прежде всего. С нарушениями требований безопасности не будем мириться ни при каких обстоятельствах. Я думаю, что мы сообща наведем порядок, по каждому торговому центру будет приниматься отдельное решение».
Напомним, трагедия в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошла 25 марта. Жертвами пожара стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Еще 79 человек, включая 27 детей, пострадали. В связи с трагедией в России был объявлен общенациональный траур. Ранее власти сообщали, что сгоревшую «Зимнюю вишню», скорее всего, снесут, а на месте пожарища появится сквер памяти.
#КемеровоМыСТобой: «ЦТ» скорбит вместе с Россией после трагедии в «Зимней вишне»
Вот так выглядит крыша сгоревшей «Зимней вишни», где погибли десятки человек. Вид сверху.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Страшные кадры изнутри сгоревшего ТЦ: обугленные стены, мебель, разбитые стекла и рухнувшие потолки.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
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