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7 апреля, 13:15
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    На инициативу РФ по делу Скрипаля Запад ответил «мутными потоками лжи». Великобритания, отравление, химическое оружие. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНа инициативу РФ по делу Скрипаля Запад ответил «мутными потоками лжи»

    На инициативу РФ по делу Скрипаля Запад ответил «мутными потоками лжи»

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    На инициативу РФ по делу Скрипаля Запад ответил «мутными потоками лжи»

    На инициативу РФ по делу Скрипаля Запад ответил «мутными потоками лжи»

    На инициативу РФ по делу Скрипаля Запад ответил «мутными потоками лжи»

      Великобритания продолжает настаивать на том, что Сергея Серипаля и его дочь Юлию отравила Москва, и пытается втянуть в эту логическую цепочку специалистов Организации по запрету химического оружия (ОЗХО). Другое дело, что эксперты организации смогут лишь провести спектральный анализ и установить химический состав отравляющего вещества, но никак не страну его происхождения.

      Абсолютно непонятно, что эксперты ОЗХО вообще делают в Великобритании, особенно с учетом того, что Лондон неоднократно повторял, что у него и так на все есть гениальные умы. Примечательно, что эти самые независимые эксперты вынесут свой окончательный вердикт и отправят его результаты в ту же самую Великобританию. А вот захочет ли ими делится Великобритания — это большой вопрос.

      Александр Шульгин, представитель РФ при Организации по запрещению химического оружия: «Взаимодействие между техническим секретариатом ОЗХО и Британией проводятся не транспарентно, Россия как и другие государства — члены исполнительного совета, отстранены от этого расследования. Нам говорят, что могут ознакомить нас с результатами этого расследования, с тем, что сделали эксперты ОЗХО, находясь в Англии, только при наличии доброй воли Британии, но зная, как ведут себя наши британские, так сказать, партнеры, на их добрую волю рассчитывать не приходится».

      смотретьЗапад отказался от участия России в совместном расследовании дела Скрипаля
      Запад отказался от участия России в совместном расследовании дела Скрипаля
      Совместный российско-иранско-китайский проект заявления по расследованию инцидента в Солсбери не набирает достаточно голосов в Организации по запрету химического оружия. Против высказались британцы и американцы, затем, следуя их примеру, и государства — члены ЕС, НАТО, а также некоторые американские союзники в Азии. Лондон и Вашингтон отвергают и создание многонациональной экспертной комиссии, на которой настаивает Россия, называя все это дезинформационными уловками Москвы.

      Александр Шульгин: «В ответ на наше конструктивное предложение пролились в буквальном смысле мутные потоки лжи, замешанные на крутой русофобии».

      Работать действительно сложно. Эксперты лаборатории Портон-Даун говорят о том, что российское происхождение «Новичка» доказать невозможно, МИД Великобритании удаляет сообщение из своего Twitter с утверждением о том, что вещество, которым были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, было произведено в России. Как передает обозреватель НТВ Вадим Глускер, складывается впечатление, что Лондону это все не так важно, главное, что виновный был определен сразу. И по факту получается, что отравление Скрипаля — это только повод. Не было бы инцидента в Солсбери, придумали бы что-нибудь другое.

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