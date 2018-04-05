На инициативу РФ по делу Скрипаля Запад ответил «мутными потоками лжи»

Великобритания продолжает настаивать на том, что Сергея Серипаля и его дочь Юлию отравила Москва, и пытается втянуть в эту логическую цепочку специалистов Организации по запрету химического оружия (ОЗХО). Другое дело, что эксперты организации смогут лишь провести спектральный анализ и установить химический состав отравляющего вещества, но никак не страну его происхождения.
Абсолютно непонятно, что эксперты ОЗХО вообще делают в Великобритании, особенно с учетом того, что Лондон неоднократно повторял, что у него и так на все есть гениальные умы. Примечательно, что эти самые независимые эксперты вынесут свой окончательный вердикт и отправят его результаты в ту же самую Великобританию. А вот захочет ли ими делится Великобритания — это большой вопрос.
Александр Шульгин, представитель РФ при Организации по запрещению химического оружия: «Взаимодействие между техническим секретариатом ОЗХО и Британией проводятся не транспарентно, Россия как и другие государства — члены исполнительного совета, отстранены от этого расследования. Нам говорят, что могут ознакомить нас с результатами этого расследования, с тем, что сделали эксперты ОЗХО, находясь в Англии, только при наличии доброй воли Британии, но зная, как ведут себя наши британские, так сказать, партнеры, на их добрую волю рассчитывать не приходится».
Совместный российско-иранско-китайский проект заявления по расследованию инцидента в Солсбери не набирает достаточно голосов в Организации по запрету химического оружия. Против высказались британцы и американцы, затем, следуя их примеру, и государства — члены ЕС, НАТО, а также некоторые американские союзники в Азии. Лондон и Вашингтон отвергают и создание многонациональной экспертной комиссии, на которой настаивает Россия, называя все это дезинформационными уловками Москвы.
Александр Шульгин: «В ответ на наше конструктивное предложение пролились в буквальном смысле мутные потоки лжи, замешанные на крутой русофобии».
Работать действительно сложно. Эксперты лаборатории Портон-Даун говорят о том, что российское происхождение «Новичка» доказать невозможно, МИД Великобритании удаляет сообщение из своего Twitter с утверждением о том, что вещество, которым были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, было произведено в России. Как передает обозреватель НТВ Вадим Глускер, складывается впечатление, что Лондону это все не так важно, главное, что виновный был определен сразу. И по факту получается, что отравление Скрипаля — это только повод. Не было бы инцидента в Солсбери, придумали бы что-нибудь другое.
Александр Шульгин, представитель РФ при Организации по запрещению химического оружия: «Взаимодействие между техническим секретариатом ОЗХО и Британией проводятся не транспарентно, Россия как и другие государства — члены исполнительного совета, отстранены от этого расследования. Нам говорят, что могут ознакомить нас с результатами этого расследования, с тем, что сделали эксперты ОЗХО, находясь в Англии, только при наличии доброй воли Британии, но зная, как ведут себя наши британские, так сказать, партнеры, на их добрую волю рассчитывать не приходится».
Совместный российско-иранско-китайский проект заявления по расследованию инцидента в Солсбери не набирает достаточно голосов в Организации по запрету химического оружия. Против высказались британцы и американцы, затем, следуя их примеру, и государства — члены ЕС, НАТО, а также некоторые американские союзники в Азии. Лондон и Вашингтон отвергают и создание многонациональной экспертной комиссии, на которой настаивает Россия, называя все это дезинформационными уловками Москвы.
Александр Шульгин: «В ответ на наше конструктивное предложение пролились в буквальном смысле мутные потоки лжи, замешанные на крутой русофобии».
Работать действительно сложно. Эксперты лаборатории Портон-Даун говорят о том, что российское происхождение «Новичка» доказать невозможно, МИД Великобритании удаляет сообщение из своего Twitter с утверждением о том, что вещество, которым были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, было произведено в России. Как передает обозреватель НТВ Вадим Глускер, складывается впечатление, что Лондону это все не так важно, главное, что виновный был определен сразу. И по факту получается, что отравление Скрипаля — это только повод. Не было бы инцидента в Солсбери, придумали бы что-нибудь другое.
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