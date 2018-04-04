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7 апреля, 13:15
Схождение Благодатного огня
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    Племянница Скрипаля сообщила, что ее допросили в СК в качестве свидетеля

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    • Фото: Виктория Скрипаль / facebook.com
    Племянница Скрипаля сообщила, что ее допросили в СК в качестве свидетеля

    Племянница Скрипаля сообщила, что ее допросили в СК в качестве свидетеля

    Племянница Скрипаля сообщила, что ее допросили в СК в качестве свидетеля
  • Фото: Виктория Скрипаль / facebook.com

    • Племянница Сергея Скрипаля Виктория сообщила, что российские следователи допросили ее по делу о покушении на Юлию Скрипаль в качестве свидетельницы.

    Племянница Сергея Скрипаля Виктория в среду была в Следственном комитете, где ее допросили как свидетельницу по делу о покушении на убийство ее двоюродной сестры Юлии. Об этом «Интерфаксу» сообщила сама Виктория Скрипаль.

    Напомним, вскоре после произошедшего в британском городе Солсбери СК РФ возбудил уголовное дело о покушении на убийство Юлии Скрипаль.

    Виктория Скрипаль: «Сегодня мы были в Следственном комитете, где я дала показания в качестве свидетеля по делу о покушении на убийство гражданки России».

    Виктория Скрипаль добавила, что ее дядя также имеет российское гражданство, и что политического убежища в Великобритании он не получал.

    Виктория Скрипаль: «Он не получал политическое убежище, его просто обменяли туда. У него двойное гражданство. Он является и подданным Великобритании, и гражданином России. Российского гражданства его никто не лишал».

    В настоящее время Виктория Скрипаль оформляет документы на британскую визу, чтобы навестить родственников в больнице. На прошлой неделе стало известно, что Юлия Скрипаль пришла в себя и может есть и говорить, однако российских дипломатов к ней пока не пускают.

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