Племянница Скрипаля сообщила, что ее допросили в СК в качестве свидетеля

Племянница Сергея Скрипаля Виктория сообщила, что российские следователи допросили ее по делу о покушении на Юлию Скрипаль в качестве свидетельницы.
Племянница Сергея Скрипаля Виктория в среду была в Следственном комитете, где ее допросили как свидетельницу по делу о покушении на убийство ее двоюродной сестры Юлии. Об этом «Интерфаксу» сообщила сама Виктория Скрипаль.
Напомним, вскоре после произошедшего в британском городе Солсбери СК РФ возбудил уголовное дело о покушении на убийство Юлии Скрипаль.
Виктория Скрипаль: «Сегодня мы были в Следственном комитете, где я дала показания в качестве свидетеля по делу о покушении на убийство гражданки России».
Виктория Скрипаль добавила, что ее дядя также имеет российское гражданство, и что политического убежища в Великобритании он не получал.
Виктория Скрипаль: «Он не получал политическое убежище, его просто обменяли туда. У него двойное гражданство. Он является и подданным Великобритании, и гражданином России. Российского гражданства его никто не лишал».
В настоящее время Виктория Скрипаль оформляет документы на британскую визу, чтобы навестить родственников в больнице. На прошлой неделе стало известно, что Юлия Скрипаль пришла в себя и может есть и говорить, однако российских дипломатов к ней пока не пускают.
Напомним, вскоре после произошедшего в британском городе Солсбери СК РФ возбудил уголовное дело о покушении на убийство Юлии Скрипаль.
Виктория Скрипаль: «Сегодня мы были в Следственном комитете, где я дала показания в качестве свидетеля по делу о покушении на убийство гражданки России».
Виктория Скрипаль добавила, что ее дядя также имеет российское гражданство, и что политического убежища в Великобритании он не получал.
Виктория Скрипаль: «Он не получал политическое убежище, его просто обменяли туда. У него двойное гражданство. Он является и подданным Великобритании, и гражданином России. Российского гражданства его никто не лишал».
В настоящее время Виктория Скрипаль оформляет документы на британскую визу, чтобы навестить родственников в больнице. На прошлой неделе стало известно, что Юлия Скрипаль пришла в себя и может есть и говорить, однако российских дипломатов к ней пока не пускают.
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