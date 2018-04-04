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    Постпред России при ОЗХО: инцидент с отравлением Скрипалей напоминает теракт

    3 комментария
    • Фото: Reuters © 2018, Peter Nicholls
    Постпред России при ОЗХО: инцидент с отравлением Скрипалей напоминает теракт

    Постпред России при ОЗХО: инцидент с отравлением Скрипалей напоминает теракт

    Постпред России при ОЗХО: инцидент с отравлением Скрипалей напоминает теракт
  • Фото: Reuters © 2018, Peter Nicholls

    • Инцидент с отравлением Сергея и Юлии Скрипалей в Великобритании напоминает террористический акт, заявил постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин.

    Инцидент с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии напоминает теракт. Такое заявление сделал в среду постоянный представитель РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин по итогам специального заседания, передает ТАСС.

    Александр Шульгин, постоянный представитель РФ при ОЗХО: «Есть все основания думать, что Скрипали стали жертвами действий, напоминающих террористический акт».

    Шульгин добавил, что Россия не меньше, чем Великобритания, заинтересована в честном расследовании отравления Сергея и Юлии Скрипалей, так как речь идет о российских гражданах.

    Постпред России при ОЗХО также подчеркнул, что Россия не может быть причастна к отравлению Скрипалей, так как все запасы химического оружия в стране уничтожены.

    Внеочередная сессия исполнительного совета ОЗХО была созвана по инициативе российской стороны. РФ намеревалась предложить начать совместное с Великобританией расследование и поручить гендиректору организации Ахмету Узюмждю «предпринять шаги, необходимые для такого взаимодействия». Вместе с Россией над предложением работали Иран и Китай. Однако предложение России поддержано не было.

    смотретьБританский представитель не пришел на заседание ОЗХО по делу Скрипаля
    Британский представитель не пришел на заседание ОЗХО по делу Скрипаля
    Напомним, Москва направила в Организацию по запрещению химического оружия список из 13 вопросов по делу Скрипаля. Российскую сторону интересует, какого рода помощь Лондон запросил у ОЗХО. Сегодня в постпредстве РФ сообщили, что получили ответы и изучают их.

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