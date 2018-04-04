МЧС: погибший при пожаре сотрудник московского ТЦ «Персей» заблудился

Сотрудник столичного торгового центра «Персей для детей» при эвакуации перепутал выходы и побежал не туда, сообщил глава московского управления МЧС.
Сотрудник московского торгового центра «Персей для детей», погибший в среду при пожаре, во время эвакуации побежал не в ту сторону. Об этом РИА Новости сообщил глава столичного управления МЧС Илья Денисов.
Илья Денисов, глава ГУ МЧС по Москве: «В ходе разведки обнаружен погибший сотрудник торгово-развлекательного центра. Со слов администрации, он перепутал направления эвакуационного выхода и двинулся в задымленную зону».
Кроме того, по данным МЧС, при тушении пожара в торговом центре пострадали шестеро пожарных. Они госпитализированы, один из них — в тяжелом состоянии. В настоящее время пожар ликвидирован, его площадь составила 80 квадратных метров. Из здания были спасены 20 человек, эвакуированы около 600.
По факту пожара следователи возбудили уголовное дело по статьям «Причинение смерти по неосторожности» и «Халатность», сообщила представительница столичного управления СК Юлия Иванова. Как уточнил ТАСС глава столичного главка МЧС Илья Денисов, в марте в торговом центре прошла проверка, и тогда было выявлено одно нарушение правил противопожарной безопасности.
Илья Денисов: «В момент проверки одно нарушение оставалось неустраненным, но на ход тушения и возникновение пожара это не повлияло».
Напомним, чуть более недели назад, 25 марта, крупный пожар унес жизни 64 человек в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». В числе погибших был 41 ребенок.
Илья Денисов, глава ГУ МЧС по Москве: «В ходе разведки обнаружен погибший сотрудник торгово-развлекательного центра. Со слов администрации, он перепутал направления эвакуационного выхода и двинулся в задымленную зону».
Кроме того, по данным МЧС, при тушении пожара в торговом центре пострадали шестеро пожарных. Они госпитализированы, один из них — в тяжелом состоянии. В настоящее время пожар ликвидирован, его площадь составила 80 квадратных метров. Из здания были спасены 20 человек, эвакуированы около 600.
По факту пожара следователи возбудили уголовное дело по статьям «Причинение смерти по неосторожности» и «Халатность», сообщила представительница столичного управления СК Юлия Иванова. Как уточнил ТАСС глава столичного главка МЧС Илья Денисов, в марте в торговом центре прошла проверка, и тогда было выявлено одно нарушение правил противопожарной безопасности.
Илья Денисов: «В момент проверки одно нарушение оставалось неустраненным, но на ход тушения и возникновение пожара это не повлияло».
Напомним, чуть более недели назад, 25 марта, крупный пожар унес жизни 64 человек в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». В числе погибших был 41 ребенок.
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