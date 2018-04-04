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7 апреля, 13:15
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    При пожаре в ТЦ «Персей для детей» пострадали два человека

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    • Фото: BombilaMSK / twitter.com
    При пожаре в ТЦ «Персей для детей» пострадали два человека

    При пожаре в ТЦ «Персей для детей» пострадали два человека

    При пожаре в ТЦ «Персей для детей» пострадали два человека
  • Фото: BombilaMSK / twitter.com

    • Спасатели эвакуировали более 100 человек из загоревшегося торгового центра «Персей для детей». По некоторым данным, при пожаре пострадали два человека.

    Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, при пожаре пострадали посетитель и пожарный.

    Источник: «При тушении пожара пострадал один пожарный и один гражданский».

    При этом не исключено, что на четвертом этаже могут оставаться люди. Также сообщается, что из-за сложной внутренней планировки здания пожарные не сразу смогли найти очаг возгорания. Сейчас пожарные продолжают поиск возможных пострадавших в галереях торгового центра.

    Из здания уже выведены 115 человек. Для тушения возгорания подготовлены два противопожарных вертолета Ка-32, оборудованные водосливными устройствами.

    По последним данным, пожарным удалось ликвидировать открытое горение. Для разведки на месте применяется беспилотник с тепловизором.

    смотретьВ московском ТЦ «Персей для детей» вспыхнул пожар
    В московском ТЦ «Персей для детей» вспыхнул пожар
    Ранее сообщалось, что в здании четырехэтажного торгового центра, расположенного в доме №28, строение 19 по Малой Семёновской улице, произошел пожар. Возгорание началось на четвертом этаже, на складе игрушек. Пожару присвоен второй номер сложности из пяти.

    Торговый центр «Персей для детей» у метро «Семёновская» был открыт в 2009 году. В нем расположены магазины с детской одеждой и обувью, колясками, автокреслами, детской мебелью и кроватками, детским питанием, книгами, игрушками. На верхнем этаже находится детский клуб «Афина».

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