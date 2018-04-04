При пожаре в ТЦ «Персей для детей» пострадали два человека

Спасатели эвакуировали более 100 человек из загоревшегося торгового центра «Персей для детей». По некоторым данным, при пожаре пострадали два человека.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, при пожаре пострадали посетитель и пожарный.
Источник: «При тушении пожара пострадал один пожарный и один гражданский».
При этом не исключено, что на четвертом этаже могут оставаться люди. Также сообщается, что из-за сложной внутренней планировки здания пожарные не сразу смогли найти очаг возгорания. Сейчас пожарные продолжают поиск возможных пострадавших в галереях торгового центра.
Из здания уже выведены 115 человек. Для тушения возгорания подготовлены два противопожарных вертолета Ка-32, оборудованные водосливными устройствами.
По последним данным, пожарным удалось ликвидировать открытое горение. Для разведки на месте применяется беспилотник с тепловизором.
Ранее сообщалось, что в здании четырехэтажного торгового центра, расположенного в доме №28, строение 19 по Малой Семёновской улице, произошел пожар. Возгорание началось на четвертом этаже, на складе игрушек. Пожару присвоен второй номер сложности из пяти.
Торговый центр «Персей для детей» у метро «Семёновская» был открыт в 2009 году. В нем расположены магазины с детской одеждой и обувью, колясками, автокреслами, детской мебелью и кроватками, детским питанием, книгами, игрушками. На верхнем этаже находится детский клуб «Афина».
Источник: «При тушении пожара пострадал один пожарный и один гражданский».
При этом не исключено, что на четвертом этаже могут оставаться люди. Также сообщается, что из-за сложной внутренней планировки здания пожарные не сразу смогли найти очаг возгорания. Сейчас пожарные продолжают поиск возможных пострадавших в галереях торгового центра.
Из здания уже выведены 115 человек. Для тушения возгорания подготовлены два противопожарных вертолета Ка-32, оборудованные водосливными устройствами.
По последним данным, пожарным удалось ликвидировать открытое горение. Для разведки на месте применяется беспилотник с тепловизором.
Ранее сообщалось, что в здании четырехэтажного торгового центра, расположенного в доме №28, строение 19 по Малой Семёновской улице, произошел пожар. Возгорание началось на четвертом этаже, на складе игрушек. Пожару присвоен второй номер сложности из пяти.
Торговый центр «Персей для детей» у метро «Семёновская» был открыт в 2009 году. В нем расположены магазины с детской одеждой и обувью, колясками, автокреслами, детской мебелью и кроватками, детским питанием, книгами, игрушками. На верхнем этаже находится детский клуб «Афина».
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