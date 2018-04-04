В московском ТЦ «Персей для детей» вспыхнул пожар

Информагентства распространили сообщения о возгорании в столичном торговом центре «Персей для детей».
Как передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, в здании четырехэтажного торгового центра, расположенного в доме №28, строение 19 по Малой Семёновской улице, произошел пожар.
По предварительным данным, огонь вспыхнул на складе на четвертом этаже. Площадь возгорания устанавливается. По информации столичного ГУ МЧС РФ, данные о пострадавших не поступали. Пожару присвоен второй номер сложности из пяти.
Торговый центр «Персей для детей» у метро «Семёновская» был открыт в 2009 году. В нем расположены магазины с детской одеждой и обувью, колясками, автокреслами, детской мебелью и кроватками, детским питанием, книгами, игрушками. На верхнем этаже находится детский клуб «Афина».
По предварительным данным, огонь вспыхнул на складе на четвертом этаже. Площадь возгорания устанавливается. По информации столичного ГУ МЧС РФ, данные о пострадавших не поступали. Пожару присвоен второй номер сложности из пяти.
Торговый центр «Персей для детей» у метро «Семёновская» был открыт в 2009 году. В нем расположены магазины с детской одеждой и обувью, колясками, автокреслами, детской мебелью и кроватками, детским питанием, книгами, игрушками. На верхнем этаже находится детский клуб «Афина».
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