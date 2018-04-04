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    В московском ТЦ «Персей для детей» вспыхнул пожар. Москва, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ московском ТЦ «Персей для детей» вспыхнул пожар

    В московском ТЦ «Персей для детей» вспыхнул пожар

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    • Фото: Андрей Мартынов / vk.com
    В московском ТЦ «Персей для детей» вспыхнул пожар

    В московском ТЦ «Персей для детей» вспыхнул пожар

    В московском ТЦ «Персей для детей» вспыхнул пожар
    • Фото: Андрей Мартынов / vk.com

      • Информагентства распространили сообщения о возгорании в столичном торговом центре «Персей для детей».

      Как передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, в здании четырехэтажного торгового центра, расположенного в доме №28, строение 19 по Малой Семёновской улице, произошел пожар.

      По предварительным данным, огонь вспыхнул на складе на четвертом этаже. Площадь возгорания устанавливается. По информации столичного ГУ МЧС РФ, данные о пострадавших не поступали. Пожару присвоен второй номер сложности из пяти.

      Торговый центр «Персей для детей» у метро «Семёновская» был открыт в 2009 году. В нем расположены магазины с детской одеждой и обувью, колясками, автокреслами, детской мебелью и кроватками, детским питанием, книгами, игрушками. На верхнем этаже находится детский клуб «Афина».

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