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    Один человек погиб при пожаре в московском ТЦ «Персей для детей»

    14 комментариев
    • Фото: vk.com
    Один человек погиб при пожаре в московском ТЦ «Персей для детей»

    Один человек погиб при пожаре в московском ТЦ «Персей для детей»

    Один человек погиб при пожаре в московском ТЦ «Персей для детей»
  • Фото: vk.com

    • Один человек погиб в результате пожара в столичном торговом центре «Персей для детей».

    Жертвой пожара в московском торговом центре «Персей для детей» стал один человек. Об этом ТАСС сообщили врачи, работающие на месте происшествия.

    Источник: «Пострадавший, эвакуированный из горящего здания, скончался в машине скорой помощи. Спасти его не удалось».

    Как сообщили РИА Новости в столичном управлении МЧС, погибший был сотрудником торгового центра.

    Ранее сообщалось о двоих пострадавших при пожаре: одном посетителе и одном пожарном. Надышавшийся дымом спасатель выжил.

    В настоящее время пожар в торговом центре ликвидирован, его площадь составила 80 квадратных метров, сообщили агентству в экстренных службах. Из горящего здания были эвакуированы более 600 человек. По данным источника «Интерфакса», на место событий прибыл начальник столичного управления МЧС Илья Денисов.

    смотретьВ московском ТЦ «Персей для детей» вспыхнул пожар
    В московском ТЦ «Персей для детей» вспыхнул пожар
    Возгорание в торговом центре, расположенном в доме №28, строение 19 по Малой Семёновской улице, началось на четвертом этаже, на складе игрушек. Пожару был присвоен второй номер сложности из пяти.

    Торговый центр «Персей для детей» у метро «Семёновская» был открыт в 2009 году. В нем расположены магазины с детской одеждой и обувью, колясками, автокреслами, детской мебелью и кроватками, детским питанием, книгами, игрушками. На верхнем этаже находится детский клуб «Афина».

    Напомним, чуть более недели назад, 25 марта, крупный пожар унес жизни 64 человек в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». В числе погибших был 41 ребенок.





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