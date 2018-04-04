Один человек погиб при пожаре в московском ТЦ «Персей для детей»

Один человек погиб в результате пожара в столичном торговом центре «Персей для детей».
Жертвой пожара в московском торговом центре «Персей для детей» стал один человек. Об этом ТАСС сообщили врачи, работающие на месте происшествия.
Источник: «Пострадавший, эвакуированный из горящего здания, скончался в машине скорой помощи. Спасти его не удалось».
Как сообщили РИА Новости в столичном управлении МЧС, погибший был сотрудником торгового центра.
Ранее сообщалось о двоих пострадавших при пожаре: одном посетителе и одном пожарном. Надышавшийся дымом спасатель выжил.
В настоящее время пожар в торговом центре ликвидирован, его площадь составила 80 квадратных метров, сообщили агентству в экстренных службах. Из горящего здания были эвакуированы более 600 человек. По данным источника «Интерфакса», на место событий прибыл начальник столичного управления МЧС Илья Денисов.
Возгорание в торговом центре, расположенном в доме №28, строение 19 по Малой Семёновской улице, началось на четвертом этаже, на складе игрушек. Пожару был присвоен второй номер сложности из пяти.
Торговый центр «Персей для детей» у метро «Семёновская» был открыт в 2009 году. В нем расположены магазины с детской одеждой и обувью, колясками, автокреслами, детской мебелью и кроватками, детским питанием, книгами, игрушками. На верхнем этаже находится детский клуб «Афина».
Напомним, чуть более недели назад, 25 марта, крупный пожар унес жизни 64 человек в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». В числе погибших был 41 ребенок.
Источник: «Пострадавший, эвакуированный из горящего здания, скончался в машине скорой помощи. Спасти его не удалось».
Как сообщили РИА Новости в столичном управлении МЧС, погибший был сотрудником торгового центра.
Ранее сообщалось о двоих пострадавших при пожаре: одном посетителе и одном пожарном. Надышавшийся дымом спасатель выжил.
В настоящее время пожар в торговом центре ликвидирован, его площадь составила 80 квадратных метров, сообщили агентству в экстренных службах. Из горящего здания были эвакуированы более 600 человек. По данным источника «Интерфакса», на место событий прибыл начальник столичного управления МЧС Илья Денисов.
Возгорание в торговом центре, расположенном в доме №28, строение 19 по Малой Семёновской улице, началось на четвертом этаже, на складе игрушек. Пожару был присвоен второй номер сложности из пяти.
Торговый центр «Персей для детей» у метро «Семёновская» был открыт в 2009 году. В нем расположены магазины с детской одеждой и обувью, колясками, автокреслами, детской мебелью и кроватками, детским питанием, книгами, игрушками. На верхнем этаже находится детский клуб «Афина».
Напомним, чуть более недели назад, 25 марта, крупный пожар унес жизни 64 человек в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». В числе погибших был 41 ребенок.
Комментарии