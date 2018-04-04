Китай призвал страны ВТО объединиться в борьбе с торговым протекционизмом США

Постпред Китая при ВТО Чжан Сянчэнь обратился ко всем членам Всемирной торговой организации с призывом противостоять торговому протекционизму Америки.
Высказывания приводит аккаунт Министерства коммерции КНР в соцсети Weibo.
Чжан Сянчэнь, постоянный представитель Китая при ВТО: «Опубликованный США список предлагаемых мер является преднамеренным и серьезным нарушением основополагающих принципов Всемирной торговой организации. Китай в связи с этими ошибочными действиями США намерен в ближайшее время прибегнуть к механизму урегулирования споров ВТО. Вместе с тем мы призываем всех членов ВТО совместно с Китаем решительно противостоять торговому протекционизму США».
Чжан Сянчэнь отметил, что «действия Америки серьезно пошатнули основу ВТО и поставили под беспрецедентную угрозу многостороннюю торговую систему».
Постпред Китая при ВТО заявил, что Пекин предпримет равноценные контрмеры в ответ на решение США.
Чжан Сянчэнь: «Это необходимые меры для реакции на чрезвычайную ситуацию и оправданные действия для подавления распространения торгового протекционизма».
Ранее появилась информация, что Соединенные Штаты опубликовали список из 1,3 тысячи китайских товаров, против которых могут быть введены импортные пошлины в качестве ответа на нарушение Пекином интеллектуальных прав на американскую продукцию.
США намерены преодолеть многомиллиардный торговый дефицит с Китаем. По подсчету американской администрации, на этих пошлинах ежегодные убытки КНР составят около 50 миллиардов долларов. Китайский МИД и Министерство коммерции КНР уже выразили решительный протест действиям Вашингтона.
Чжан Сянчэнь, постоянный представитель Китая при ВТО: «Опубликованный США список предлагаемых мер является преднамеренным и серьезным нарушением основополагающих принципов Всемирной торговой организации. Китай в связи с этими ошибочными действиями США намерен в ближайшее время прибегнуть к механизму урегулирования споров ВТО. Вместе с тем мы призываем всех членов ВТО совместно с Китаем решительно противостоять торговому протекционизму США».
Чжан Сянчэнь отметил, что «действия Америки серьезно пошатнули основу ВТО и поставили под беспрецедентную угрозу многостороннюю торговую систему».
Постпред Китая при ВТО заявил, что Пекин предпримет равноценные контрмеры в ответ на решение США.
Чжан Сянчэнь: «Это необходимые меры для реакции на чрезвычайную ситуацию и оправданные действия для подавления распространения торгового протекционизма».
Ранее появилась информация, что Соединенные Штаты опубликовали список из 1,3 тысячи китайских товаров, против которых могут быть введены импортные пошлины в качестве ответа на нарушение Пекином интеллектуальных прав на американскую продукцию.
США намерены преодолеть многомиллиардный торговый дефицит с Китаем. По подсчету американской администрации, на этих пошлинах ежегодные убытки КНР составят около 50 миллиардов долларов. Китайский МИД и Министерство коммерции КНР уже выразили решительный протест действиям Вашингтона.
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