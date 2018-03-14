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    Трамп решил обложить пошлинами 100 видов китайских товаров. импорт, Китай, налоги и пошлины, торговля, Трамп Дональд, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВТрамп решил обложить пошлинами 100 видов китайских товаров

    Трамп решил обложить пошлинами 100 видов китайских товаров

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    Трамп решил обложить пошлинами 100 видов китайских товаров

    Трамп решил обложить пошлинами 100 видов китайских товаров

      Президент США Дональд Трамп хочет ввести пошлины на импорт 100 видов китайских товаров на общую сумму 60 млрд долларов.

      Как узнало агентство Reuters, сборы в первую очередь коснутся телекоммуникационного и технологического секторов. Так Вашингтон реагирует на политику Китая. По версии США, страна вынуждает американские компании делиться технологиями, прежде чем допустить их на свой рынок.


      Ранее Трамп уже ввел серьезные торговые ограничения — установил пошлины на импорт стали в 25%, а Китай — главный мировой поставщик этого металла.

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