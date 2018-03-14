Трамп решил обложить пошлинами 100 видов китайских товаров

Президент США Дональд Трамп хочет ввести пошлины на импорт 100 видов китайских товаров на общую сумму 60 млрд долларов.
Как узнало агентство Reuters, сборы в первую очередь коснутся телекоммуникационного и технологического секторов. Так Вашингтон реагирует на политику Китая. По версии США, страна вынуждает американские компании делиться технологиями, прежде чем допустить их на свой рынок.
Ранее Трамп уже ввел серьезные торговые ограничения — установил пошлины на импорт стали в 25%, а Китай — главный мировой поставщик этого металла.
Trump eyes tariffs on up to $60 billion Chinese goods; tech, telecoms, apparel targeted https://t.co/u2iTtp7lzz by @davelawder @michaelvmartina pic.twitter.com/LWi5t2Ni5o— Reuters Business (@ReutersBiz) March 14, 2018
Ранее Трамп уже ввел серьезные торговые ограничения — установил пошлины на импорт стали в 25%, а Китай — главный мировой поставщик этого металла.
Комментарии