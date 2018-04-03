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7 апреля, 13:15
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    СМИ: Аман Тулеев получил депутатский мандат

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    СМИ: Аман Тулеев получил депутатский мандат

    СМИ: Аман Тулеев получил депутатский мандат

    Аман Тулеев, покинувший губернаторский пост, стал депутатом Совета народных депутатов Кемеровской области.

    Бывшему главе региона передали депутатский мандат его однопартийца Ван Вай-Чена. О переходе Тулеева в парламент сообщил секретарь регионального избиркома Михаил Пименов.

    Кроме того, как пишет «Коммерсант», в ближайшее время Тулеев может стать спикером Совета народных депутатов Кемеровской области. Ожидается, что на следующей неделе нынешний глава Совета Алексей Синицын сложит с себя полномочия.

    смотретьПутин принял отставку Тулеева с поста губернатора Кемеровской области
    Путин принял отставку Тулеева с поста губернатора Кемеровской области
    Напомним, губернатор Кемеровской области Аман Тулеев 1 апреля обратился к Владимиру Путину с заявлением об отставке по собственному желанию. В своем видеообращении 73-летний Тулеев заявил, что принятое решение считает для себя правильным, осознанным и единственно верным. Он также подчеркнул, что после пожара в торговом центре «Зимняя вишня», где погибли 64 человека, работать с таким тяжелейшим грузом на посту губернатора нельзя.

    смотретьПутин принял отставку Тулеева с поста губернатора Кемеровской области
    Путин принял отставку Тулеева с поста губернатора Кемеровской области
    В тот же день Владимир Путин утвердил отставку Тулеева и назначил врио главы региона Сергея Цивилева. Выборы нового губернатора пройдут 9 сентября.

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