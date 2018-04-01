ЦИК: выборы нового губернатора Кемеровской области пройдут 9 сентября

Президент Владимир Путин подписал указ об отставке главы Кемеровской области Амана Тулеева. Выборы нового губернатора состоятся 9 сентября.
Член Центризбиркома Евгений Шевченко заявил, что выборы нового главы Кемеровской области пройдут в единый день голосования — 9 сентября текущего года, передает ТАСС.
Евгений Шевченко: «В период с 31 мая по 10 июня Кемеровский областной совет народных депутатов должен принять решение о назначении выборов губернатора Кемеровской области на 9 сентября текущего года».
Аман Тулеев направил президенту заявление об отставке по собственному желанию. Свое решение покинуть пост губернатора он объяснил тем, что не может продолжать работать с таким тяжелейшим грузом после трагедии в ТЦ «Зимняя вишня». Путин утвердил отставку главы региона и назначил врио губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева.
Напомним, Тулеев возглавил Кемеровскую область в 1997 году и четыре раза переизбирался на пост губернатора. Его полномочия должны были истечь в 2020 году.
Евгений Шевченко: «В период с 31 мая по 10 июня Кемеровский областной совет народных депутатов должен принять решение о назначении выборов губернатора Кемеровской области на 9 сентября текущего года».
Аман Тулеев направил президенту заявление об отставке по собственному желанию. Свое решение покинуть пост губернатора он объяснил тем, что не может продолжать работать с таким тяжелейшим грузом после трагедии в ТЦ «Зимняя вишня». Путин утвердил отставку главы региона и назначил врио губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева.
Напомним, Тулеев возглавил Кемеровскую область в 1997 году и четыре раза переизбирался на пост губернатора. Его полномочия должны были истечь в 2020 году.
Вот так выглядит крыша сгоревшей «Зимней вишни», где погибли десятки человек. Вид сверху.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Страшные кадры изнутри сгоревшего ТЦ: обугленные стены, мебель, разбитые стекла и рухнувшие потолки.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
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