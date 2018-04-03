Черноморский флот готов противостоять угрозе украинского пиратства

После захвата сейнера «Норд» Черноморский флот задумался о постоянном присутствии в Азовском море.
Как передает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах Республики Крым, после инцидента с задержанием украинскими пограничниками судна «Норд» с российскими моряками командование Черноморского флота готово обеспечить безопасность судоходства в северо-восточной части Черного и акватории Азовского морей.
Источник в силовых структурах Республики Крым: «Агрессивные действия украинских морских пограничников в международных водах представляют не только опасность захвата российских судов, но и формирование настоящего государственного пиратства. Угроза украинского государственного пиратства уже обозначилась».
Собеседник агентства отметил, что Черноморский флот, включая морскую авиацию, в случае получения приказа обеспечит безопасность российского судоходства за счет постоянного присутствия в северо-восточной части Черного моря и в зоне Азовского бассейна.
Украинские пограничники 26 марта задержали российское судно «Норд» и обвинили экипаж в нарушении морской границы. На рыбаков составили административные протоколы, покидать борт им запрещено. Сам сейнер «Норд» доставлен в порт Бердянск, на него наложен арест. Москва требует от Киева вернуть «Норд» и освободить экипаж.
Источник в силовых структурах Республики Крым: «Агрессивные действия украинских морских пограничников в международных водах представляют не только опасность захвата российских судов, но и формирование настоящего государственного пиратства. Угроза украинского государственного пиратства уже обозначилась».
Собеседник агентства отметил, что Черноморский флот, включая морскую авиацию, в случае получения приказа обеспечит безопасность российского судоходства за счет постоянного присутствия в северо-восточной части Черного моря и в зоне Азовского бассейна.
Украинские пограничники 26 марта задержали российское судно «Норд» и обвинили экипаж в нарушении морской границы. На рыбаков составили административные протоколы, покидать борт им запрещено. Сам сейнер «Норд» доставлен в порт Бердянск, на него наложен арест. Москва требует от Киева вернуть «Норд» и освободить экипаж.
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