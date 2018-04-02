В МЧС опровергли позднее прибытие пожарных к ТЦ «Зимняя вишня»

Сегодня МЧС передало в Следственный комитет всю документацию о действиях пожарных в торговом центре «Зимняя вишня».
Хронология событий восстановлена. Выяснилось, что сигнал о возгорании поступил в 16:04 по местному времени. Первый пожарный расчет прибыл к комплексу через 5 минут и сразу приступил к спасению людей. Еще через 6 минут огонь тушили уже пять бригад с автоцистернами и лестницами. В итоге к «Зимней вишне» стянули все пожарные силы города.
В соцсетях, напомним, была опубликована видеозапись с камер наблюдения. Утверждалось, что первые экипажи МЧС якобы прибыли к зданию «Зимней вишни» в 16:15. А тушение огня будто бы началось через час.
По данным ведомства, на кадрах зафиксировано, как подъезжает пожарная машина, которая прибыла на усиление в 16:15. До этого на месте уже работали пять отделений пожарных — семь автоцистерн и четыре единицы спецтехники, в том числе автолестница.
МЧС РФ: «До этого момента на месте пожара уже работали пять отделений пожарных — семь автоцистерн и четыре единицы специальной пожарной техники, включая автолестницу. С 16:09 происходило наращивание сил и средств, формировались звенья газодымозащитной службы, которые были ориентированы на спасение людей на четвертом этаже».
Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что в связи с поступившими обращениями от родственников погибших Александр Бастрыкин дал ряд конкретных указаний следственной группе. Он поручил следователям тщательным образом проанализировать всю информацию, поступившую от родственников погибших и пострадавших, в частности, претензии к работе экстренных служб при пожаре.
Жертвами пожара, который произошел 25 марта в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Еще 79 человек, включая 27 детей, пострадали. Следствием рассматривается несколько версий пожара, в том числе короткое замыкание и поджог. Обвиняемыми по уголовному делу проходят семь человек.
#КемеровоМыСТобой: «ЦТ» скорбит вместе с Россией после трагедии в «Зимней вишне»
В соцсетях, напомним, была опубликована видеозапись с камер наблюдения. Утверждалось, что первые экипажи МЧС якобы прибыли к зданию «Зимней вишни» в 16:15. А тушение огня будто бы началось через час.
По данным ведомства, на кадрах зафиксировано, как подъезжает пожарная машина, которая прибыла на усиление в 16:15. До этого на месте уже работали пять отделений пожарных — семь автоцистерн и четыре единицы спецтехники, в том числе автолестница.
МЧС РФ: «До этого момента на месте пожара уже работали пять отделений пожарных — семь автоцистерн и четыре единицы специальной пожарной техники, включая автолестницу. С 16:09 происходило наращивание сил и средств, формировались звенья газодымозащитной службы, которые были ориентированы на спасение людей на четвертом этаже».
Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что в связи с поступившими обращениями от родственников погибших Александр Бастрыкин дал ряд конкретных указаний следственной группе. Он поручил следователям тщательным образом проанализировать всю информацию, поступившую от родственников погибших и пострадавших, в частности, претензии к работе экстренных служб при пожаре.
Жертвами пожара, который произошел 25 марта в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Еще 79 человек, включая 27 детей, пострадали. Следствием рассматривается несколько версий пожара, в том числе короткое замыкание и поджог. Обвиняемыми по уголовному делу проходят семь человек.
#КемеровоМыСТобой: «ЦТ» скорбит вместе с Россией после трагедии в «Зимней вишне»
Вот так выглядит крыша сгоревшей «Зимней вишни», где погибли десятки человек. Вид сверху.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Страшные кадры изнутри сгоревшего ТЦ: обугленные стены, мебель, разбитые стекла и рухнувшие потолки.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Комментарии