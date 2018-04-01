Только боль и слезы: скорбь по жертвам трагедии в Кемерове объединила россиян

Сухие официальные цифры: 64 погибших в чудовищном пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Из них — 41 ребенок.
Ирада Зейналова, ведущая «Итогов недели»: Это общая боль. Нам всем сейчас очень плохо. Мы все помним, что Кемерово — это город скорби. Кемерово — навсегда синоним города, где взрослые не уберегли детей. И каждый взрослый каждую секунду этой недели прокручивает в голове: что я мог сделать? Что я смогу сделать? Что мне делать сейчас?
Задыхающиеся детские звонки: «Мы горим», «Я люблю тебя», «Спаси» бьются в каждой голове, в каждом сердце. И в этой ситуации слов не может быть. Есть боль. Есть слезы.
Есть ощущение беззащитности перед теми, кто не обеспечил, не смог, не стал, не задумался. Траур даже не в стране — траур где-то очень глубоко внутри каждого из нас. Поэтому те, кто собирался и собирается в Кемерове на главной площади, по всей стране, все пытаются сейчас уже спасти себя, свой мир, в котором очень надо ответить на очень простые вопросы, почему это произошло, как спастись, как избежать. Нет ответов.
Владимир Путин приехал в Кемерово во вторник. Возложил цветы к стихийному мемориалу. Он собрал чиновников там же, в Кемерове, чтобы посмотреть им в глаза и просто выслушать их версию.
Цветы к мемориалу в память о погибших в ТЦ «Зимняя вишня» возложила и ведущая НТВ Ирада Зейналова.
#КемеровоМыСТобой: «ЦТ» скорбит вместе с Россией после трагедии в «Зимней вишне»
Задыхающиеся детские звонки: «Мы горим», «Я люблю тебя», «Спаси» бьются в каждой голове, в каждом сердце. И в этой ситуации слов не может быть. Есть боль. Есть слезы.
Есть ощущение беззащитности перед теми, кто не обеспечил, не смог, не стал, не задумался. Траур даже не в стране — траур где-то очень глубоко внутри каждого из нас. Поэтому те, кто собирался и собирается в Кемерове на главной площади, по всей стране, все пытаются сейчас уже спасти себя, свой мир, в котором очень надо ответить на очень простые вопросы, почему это произошло, как спастись, как избежать. Нет ответов.
Владимир Путин приехал в Кемерово во вторник. Возложил цветы к стихийному мемориалу. Он собрал чиновников там же, в Кемерове, чтобы посмотреть им в глаза и просто выслушать их версию.
Цветы к мемориалу в память о погибших в ТЦ «Зимняя вишня» возложила и ведущая НТВ Ирада Зейналова.
#КемеровоМыСТобой: «ЦТ» скорбит вместе с Россией после трагедии в «Зимней вишне»
Вот так выглядит крыша сгоревшей «Зимней вишни», где погибли десятки человек. Вид сверху.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Страшные кадры изнутри сгоревшего ТЦ: обугленные стены, мебель, разбитые стекла и рухнувшие потолки.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
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