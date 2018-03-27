Путин прилетел в Кемерово

Президент Владимир Путин прибыл в Кемерово, где в воскресенье произошел страшный пожар в торговом центре «Зимняя вишня», унесший жизни нескольких десятков человек.
Как ожидается, президент посетит место трагедии, а также заслушает доклады от представителей экстренных служб и руководства региона, передает ТАСС.
По последним данным, жертвами трагедии в кемеровском ТЦ стали 64 человека. На данный момент опознаны тела 25 погибших. В Кузбассе объявлен трехдневный траур.
Ранее глава МЧС заявил, что версия теракта не рассматривается в качестве причины пожара в кемеровском ТЦ. По его словам, следствие изучает все возможные версии, кроме этой. Он также добавил, что поисковые работы в здании торгового центра не останавливаются ни на минуту. После завершения всех работ здание торгового центра «Зимняя вишня» будет снесено. Министр уже поручил экспертам проработать соответствующий план.
Начало пожара, унесшего жизни десятков человек, сняла камера видеонаблюдения
По последним данным, жертвами трагедии в кемеровском ТЦ стали 64 человека. На данный момент опознаны тела 25 погибших. В Кузбассе объявлен трехдневный траур.
Ранее глава МЧС заявил, что версия теракта не рассматривается в качестве причины пожара в кемеровском ТЦ. По его словам, следствие изучает все возможные версии, кроме этой. Он также добавил, что поисковые работы в здании торгового центра не останавливаются ни на минуту. После завершения всех работ здание торгового центра «Зимняя вишня» будет снесено. Министр уже поручил экспертам проработать соответствующий план.
Начало пожара, унесшего жизни десятков человек, сняла камера видеонаблюдения
Вот так выглядит крыша сгоревшей «Зимней вишни», где погибли десятки человек. Вид сверху.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Страшные кадры изнутри сгоревшего ТЦ: обугленные стены, мебель, разбитые стекла и рухнувшие потолки.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Кемеровчане зажгли свечи в память о погибших при пожаре в торговом центре.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Комментарии