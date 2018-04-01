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    Второй самолет с высланными из США дипломатами приземлился во Внуково

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    • Фото: Reuters © 2018, Maxim Shemetov
    Второй самолет с высланными из США дипломатами приземлился во Внуково

    Второй самолет с высланными из США дипломатами приземлился во Внуково

    Второй самолет с высланными из США дипломатами приземлился во Внуково
  • Фото: Reuters © 2018, Maxim Shemetov

    • Все российские дипломаты, выдворенные из США в связи с делом Скрипаля, прибыли в Москву.

    Второй самолет с российскими дипломатами, который вылетел из Нью-Йорка, приземлился во втором терминале столичного аэропорта Внуково. На борту Ил-96 в Москву прибыли 14 бывших сотрудников генерального консульства РФ в Нью-Йорке и постоянного представительства России при ООН, а также члены их семей.

    Ранее в Россию вернулся другой борт с российскими дипломатами из США. Они вылетели прямым рейсом из Вашингтона.

    смотретьДипломатическая война: как Россия ответила на враждебные действия США
    Дипломатическая война: как Россия ответила на враждебные действия США
    В общей сложности США покинул 171 человек — это 60 российских дипломатов, объявленных персонами нон грата, и их родственники. Причиной их выдворения стало дело об отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери, в котором Лондон, не приведя убедительных доказательств, обвинил Москву. По просьбе британских властей к высылке российских дипломатов присоединились США, а также ряд европейских стран. В Москве в свою очередь объявили об ответных мерах.

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