Второй самолет с высланными из США дипломатами приземлился во Внуково

Все российские дипломаты, выдворенные из США в связи с делом Скрипаля, прибыли в Москву.
Второй самолет с российскими дипломатами, который вылетел из Нью-Йорка, приземлился во втором терминале столичного аэропорта Внуково. На борту Ил-96 в Москву прибыли 14 бывших сотрудников генерального консульства РФ в Нью-Йорке и постоянного представительства России при ООН, а также члены их семей.
Ранее в Россию вернулся другой борт с российскими дипломатами из США. Они вылетели прямым рейсом из Вашингтона.
В общей сложности США покинул 171 человек — это 60 российских дипломатов, объявленных персонами нон грата, и их родственники. Причиной их выдворения стало дело об отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери, в котором Лондон, не приведя убедительных доказательств, обвинил Москву. По просьбе британских властей к высылке российских дипломатов присоединились США, а также ряд европейских стран. В Москве в свою очередь объявили об ответных мерах.
Ранее в Россию вернулся другой борт с российскими дипломатами из США. Они вылетели прямым рейсом из Вашингтона.
В общей сложности США покинул 171 человек — это 60 российских дипломатов, объявленных персонами нон грата, и их родственники. Причиной их выдворения стало дело об отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери, в котором Лондон, не приведя убедительных доказательств, обвинил Москву. По просьбе британских властей к высылке российских дипломатов присоединились США, а также ряд европейских стран. В Москве в свою очередь объявили об ответных мерах.
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