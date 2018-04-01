Выдворенные из США российские дипломаты прибыли в Москву

Первый самолет из Вашингтона, на борту которого находятся высланные из США российские дипломаты и их родные, приземлился в московском аэропорту Внуково.
В терминале Внуково-2 приземлился Ил-96, на котором из Вашингтона прибыли 46 бывших сотрудников посольства РФ в Вашингтоне, а также члены их семей, сообщает ТАСС.
Второй самолет прибудет позднее. Борт вылетел из Вашингтона в Нью-Йорк, откуда заберет высылаемых сотрудников генконсульства и постоянного представительства России при ООН.
Всего американские власти решили выслать 60 российских дипломатов. Причиной стало дело Скрипаля. Лондон бездоказательно обвинил в инциденте в Солсбери Москву. К высылке российских дипломатов по просьбе британских властей также присоединился ряд европейских стран. В Москве в свою очередь объявили об ответных мерах.
Второй самолет прибудет позднее. Борт вылетел из Вашингтона в Нью-Йорк, откуда заберет высылаемых сотрудников генконсульства и постоянного представительства России при ООН.
Всего американские власти решили выслать 60 российских дипломатов. Причиной стало дело Скрипаля. Лондон бездоказательно обвинил в инциденте в Солсбери Москву. К высылке российских дипломатов по просьбе британских властей также присоединился ряд европейских стран. В Москве в свою очередь объявили об ответных мерах.
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