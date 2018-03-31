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    СМИ: британские власти угрожают закрыть торговое представительство РФ. Великобритания, МИД РФ, дипломатия, отравление, расследование. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСМИ: британские власти угрожают закрыть торговое представительство РФ

    СМИ: британские власти угрожают закрыть торговое представительство РФ

    5 комментариев
    • Фото: Trade Delegation of Russia in the UK / facebook.com
    СМИ: британские власти угрожают закрыть торговое представительство РФ

    СМИ: британские власти угрожают закрыть торговое представительство РФ

    СМИ: британские власти угрожают закрыть торговое представительство РФ
    • Фото: Trade Delegation of Russia in the UK / facebook.com

      • Британские СМИ пишут, что власти страны рассматривают вопрос о закрытии российского торгового представительства в Лондоне.

      Издание Daily Mail, пишет, что Великобритания может закрыть торгпредство РФ в Лондоне. Это может быть связано с решением о высылке Россией британских дипломатов и требованием привести к равенству численность состава дипломатических миссий обеих стран.

      Со ссылкой на источники СМИ утверждают, что этот вопрос сейчас находится на рассмотрении властей Великобритании. А The Telegraph при этом пишет, что британские власти называют торгпредство России «логовом шпионов».

      Напомним, бывший офицер ГРУ, осужденный за шпионаж в пользу Великобритании, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта в Солсбери. В Скотленд-Ярде заявили, что Скрипали пострадали от нервно-паралитического вещества. Лондон, не предъявив никаких доказательств, поспешил обвинить в отравлении Скрипалей Москву и выслал из страны 23 российских дипломата. Аналогичные шаги предприняли еще несколько стран. США решили выслать 60 российских дипломатов и закрыть генконсульство РФ в Сиэтле. МИД РФ объявил послам о зеркальных мерах.

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