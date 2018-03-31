СМИ: британские власти угрожают закрыть торговое представительство РФ

Британские СМИ пишут, что власти страны рассматривают вопрос о закрытии российского торгового представительства в Лондоне.
Издание Daily Mail, пишет, что Великобритания может закрыть торгпредство РФ в Лондоне. Это может быть связано с решением о высылке Россией британских дипломатов и требованием привести к равенству численность состава дипломатических миссий обеих стран.
Со ссылкой на источники СМИ утверждают, что этот вопрос сейчас находится на рассмотрении властей Великобритании. А The Telegraph при этом пишет, что британские власти называют торгпредство России «логовом шпионов».
Напомним, бывший офицер ГРУ, осужденный за шпионаж в пользу Великобритании, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта в Солсбери. В Скотленд-Ярде заявили, что Скрипали пострадали от нервно-паралитического вещества. Лондон, не предъявив никаких доказательств, поспешил обвинить в отравлении Скрипалей Москву и выслал из страны 23 российских дипломата. Аналогичные шаги предприняли еще несколько стран. США решили выслать 60 российских дипломатов и закрыть генконсульство РФ в Сиэтле. МИД РФ объявил послам о зеркальных мерах.
Со ссылкой на источники СМИ утверждают, что этот вопрос сейчас находится на рассмотрении властей Великобритании. А The Telegraph при этом пишет, что британские власти называют торгпредство России «логовом шпионов».
Напомним, бывший офицер ГРУ, осужденный за шпионаж в пользу Великобритании, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта в Солсбери. В Скотленд-Ярде заявили, что Скрипали пострадали от нервно-паралитического вещества. Лондон, не предъявив никаких доказательств, поспешил обвинить в отравлении Скрипалей Москву и выслал из страны 23 российских дипломата. Аналогичные шаги предприняли еще несколько стран. США решили выслать 60 российских дипломатов и закрыть генконсульство РФ в Сиэтле. МИД РФ объявил послам о зеркальных мерах.
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