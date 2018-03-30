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    МИД РФ дал месяц на сокращение числа британских дипломатов в России

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Максим Блинов
    МИД РФ дал месяц на сокращение числа британских дипломатов в России

    МИД РФ дал месяц на сокращение числа британских дипломатов в России

    МИД РФ дал месяц на сокращение числа британских дипломатов в России
  • Фото: РИА Новости © 2018, Максим Блинов

    • Послу Великобритании в РФ заявлен решительный протест в связи с провокационными и ничем не обоснованными действиями Лондона, которые привели к высылке российских дипломатов из стран Запада.

    РФ потребовала привести штат сотрудников британских дипучреждений в РФ в соответствие с численностью российских дипучреждений в Британии. На приведение численности сотрудников к паритету дается один месяц, отмечается в заявлении МИД РФ.

    Сегодня МИД РФ вызывал для вручения нот протеста послов и других стран, выславших российских дипломатов.

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