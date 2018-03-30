МИД РФ дал месяц на сокращение числа британских дипломатов в России

Послу Великобритании в РФ заявлен решительный протест в связи с провокационными и ничем не обоснованными действиями Лондона, которые привели к высылке российских дипломатов из стран Запада.
РФ потребовала привести штат сотрудников британских дипучреждений в РФ в соответствие с численностью российских дипучреждений в Британии. На приведение численности сотрудников к паритету дается один месяц, отмечается в заявлении МИД РФ.
Сегодня МИД РФ вызывал для вручения нот протеста послов и других стран, выславших российских дипломатов.
Напомним, ранее о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в британском Солсбери в знак солидарности с Лондоном объявили 25 европейских государств — 18 стран Европейского союза, а также Албания, Македония, Норвегия, Черногория, Украина, Молдавия и Грузия.
Накануне Москва в ответ на высылку 60 российских дипломатов из США заявила об объявлении персонами нон грата 60 американских дипломатов и закрытии генконсульства США в Петербурге. Сотрудников посольств обязали покинуть территорию РФ в течение недели — до 5 апреля. На закрытие генконсульства в Петербурге МИД РФ дал два дня.
Сегодня МИД РФ вызывал для вручения нот протеста послов и других стран, выславших российских дипломатов.
Напомним, ранее о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в британском Солсбери в знак солидарности с Лондоном объявили 25 европейских государств — 18 стран Европейского союза, а также Албания, Македония, Норвегия, Черногория, Украина, Молдавия и Грузия.
Накануне Москва в ответ на высылку 60 российских дипломатов из США заявила об объявлении персонами нон грата 60 американских дипломатов и закрытии генконсульства США в Петербурге. Сотрудников посольств обязали покинуть территорию РФ в течение недели — до 5 апреля. На закрытие генконсульства в Петербурге МИД РФ дал два дня.
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