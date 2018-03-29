«Какие-то каракули»: Захарова рассказала об ответах Лондона на запросы по делу Скрипаля

В российском МИДе назвали «фейком мирового уровня» доводы Соединенного Королевства о виновности России в отравлении бывшего сотрудника британских спецслужб Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Мария Захарова рассказала, что ведомство уже четыре раза направляло официальные запросы и получали невразумительные ответы.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «Российская сторона неоднократно обращалась по официальным каналам к британским властям с предложением о сотрудничестве в расследовании предположительного отравления российских граждан, а также с просьбами предоставить информацию об их состоянии и, конечно, об обстоятельствах самого происшествия».
По словам Захаровой, соответствующие ноты по линии посольства России в Лондоне были направлены 6-го, 13-го, 14-го и 22 марта.
Мария Захарова: «К сожалению, в ответ на законное требование российской стороны и конструктивное предложение о взаимодействии британская сторона отмалчивается, либо направляет безграмотные ответы. Речь идет не о фактологических и даже не об орфографических ошибках, а просто о каких-то каракулях, которые сложно прочитать и сложно понять, что конкретно они имеют в виду».
Сергей Скрипаль вместе с дочерью были отравлены в начале марта в Солсбери. Накануне Скетленд-Ярд объявил, что проверки места преступления и окрестностей займут недели, если не месяцы, однако это не помешало британским властям обвинить в случившемся Москву и выслать российских дипломатов.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «Российская сторона неоднократно обращалась по официальным каналам к британским властям с предложением о сотрудничестве в расследовании предположительного отравления российских граждан, а также с просьбами предоставить информацию об их состоянии и, конечно, об обстоятельствах самого происшествия».
По словам Захаровой, соответствующие ноты по линии посольства России в Лондоне были направлены 6-го, 13-го, 14-го и 22 марта.
Мария Захарова: «К сожалению, в ответ на законное требование российской стороны и конструктивное предложение о взаимодействии британская сторона отмалчивается, либо направляет безграмотные ответы. Речь идет не о фактологических и даже не об орфографических ошибках, а просто о каких-то каракулях, которые сложно прочитать и сложно понять, что конкретно они имеют в виду».
Сергей Скрипаль вместе с дочерью были отравлены в начале марта в Солсбери. Накануне Скетленд-Ярд объявил, что проверки места преступления и окрестностей займут недели, если не месяцы, однако это не помешало британским властям обвинить в случившемся Москву и выслать российских дипломатов.
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