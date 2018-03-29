Береговая охрана <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Береговая охрана 16+
Онлайн на сайте
Выход астронавтов НАСА в открытый космос
    •  
    «Какие-то каракули»: Захарова рассказала об ответах Лондона на запросы по делу Скрипаля. Великобритания, МИД РФ, полиция, расследование. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Какие-то каракули»: Захарова рассказала об ответах Лондона на запросы по делу Скрипаля

    «Какие-то каракули»: Захарова рассказала об ответах Лондона на запросы по делу Скрипаля

    1 комментарий

    «Какие-то каракули»: Захарова рассказала об ответах Лондона на запросы по делу Скрипаля

    <nobr>«Какие-то</nobr> каракули»: Захарова рассказала об ответах Лондона на запросы по делу Скрипаля

      В российском МИДе назвали «фейком мирового уровня» доводы Соединенного Королевства о виновности России в отравлении бывшего сотрудника британских спецслужб Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

      Мария Захарова рассказала, что ведомство уже четыре раза направляло официальные запросы и получали невразумительные ответы.

      Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «Российская сторона неоднократно обращалась по официальным каналам к британским властям с предложением о сотрудничестве в расследовании предположительного отравления российских граждан, а также с просьбами предоставить информацию об их состоянии и, конечно, об обстоятельствах самого происшествия».

      По словам Захаровой, соответствующие ноты по линии посольства России в Лондоне были направлены 6-го, 13-го, 14-го и 22 марта.

      Мария Захарова: «К сожалению, в ответ на законное требование российской стороны и конструктивное предложение о взаимодействии британская сторона отмалчивается, либо направляет безграмотные ответы. Речь идет не о фактологических и даже не об орфографических ошибках, а просто о каких-то каракулях, которые сложно прочитать и сложно понять, что конкретно они имеют в виду».

      смотретьСкотленд-Ярд: Скрипалей отравили у входа в дом
      Скотленд-Ярд: Скрипалей отравили у входа в дом
      Сергей Скрипаль вместе с дочерью были отравлены в начале марта в Солсбери. Накануне Скетленд-Ярд объявил, что проверки места преступления и окрестностей займут недели, если не месяцы, однако это не помешало британским властям обвинить в случившемся Москву и выслать российских дипломатов.

      Новости по теме

      Дело Скрипаля

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru