Охранявший «Зимнюю вишню» ЧОП спешно самоликвидировался

Лицензия компании, которая занималась охраной сгоревшего в Кемерове ТЦ «Зимняя вишня», аннулирована.
Как сообщил Александр Хинштейн, если бы ЧОП «Центр защиты» не ликвидировался сам, лицензию на охранную деятельность у компании отобрали через суд.
По словам советника директора Росгвардии, все документы для аннулирования лицензии были уже готовы.
Отметим, что сотрудник «Центра защиты» Сергей Антюшин ранее был арестован по делу о трагедии в Кемерове. По версии следствия, он отключил систему оповещения при пожаре.
Между тем в уголовном деле о пожаре в Кемерове, жертвами которого стали 64 человека, сегодня появились новые фигуранты. Задержана гендиректор компании-собственника торгового центра «Зимняя вишня» Юлия Богданова. По версии следствия, она знала о недостатках в системе противопожарной безопасности здания, но не предпринимала для их устранения никаких мер.
Также правоохранители задержали начальника инспекции Госстройнадзора Кемеровской области Танзилию Комкову. Следователи выяснили, что торговый центр был возведен на месте бывшей кондитерской фабрики самовольно, и чиновница была обязана пресечь его эксплуатацию.
По словам советника директора Росгвардии, все документы для аннулирования лицензии были уже готовы.
Охранявший «Зимнюю вишню» кемеровский ЧОП «Центр защиты» спешно самоликвидировался. В этой связи лицензия на охранную деятельность у него сегодня аннулирована. Если б ЧОП не ликвидировался сам, Росгвардия забрала бы лицензию через суд, все документы были уже готовы.— Александр Хинштейн (@Khinshtein) 30 марта 2018 г.
Отметим, что сотрудник «Центра защиты» Сергей Антюшин ранее был арестован по делу о трагедии в Кемерове. По версии следствия, он отключил систему оповещения при пожаре.
Между тем в уголовном деле о пожаре в Кемерове, жертвами которого стали 64 человека, сегодня появились новые фигуранты. Задержана гендиректор компании-собственника торгового центра «Зимняя вишня» Юлия Богданова. По версии следствия, она знала о недостатках в системе противопожарной безопасности здания, но не предпринимала для их устранения никаких мер.
Также правоохранители задержали начальника инспекции Госстройнадзора Кемеровской области Танзилию Комкову. Следователи выяснили, что торговый центр был возведен на месте бывшей кондитерской фабрики самовольно, и чиновница была обязана пресечь его эксплуатацию.
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