Мы и наука. Наука и мы <sup><small>12+</small></sup>
ТВ-Эфир
Мы и наука. Наука и мы 12+
    •  

    Охранявший «Зимнюю вишню» ЧОП спешно самоликвидировался

    комментировать
    • Фото: центрзащиты42.рф
    Охранявший «Зимнюю вишню» ЧОП спешно самоликвидировался

    Охранявший «Зимнюю вишню» ЧОП спешно самоликвидировался

    Охранявший «Зимнюю вишню» ЧОП спешно самоликвидировался
  • Фото: центрзащиты42.рф

    • Лицензия компании, которая занималась охраной сгоревшего в Кемерове ТЦ «Зимняя вишня», аннулирована.

    Как сообщил Александр Хинштейн, если бы ЧОП «Центр защиты» не ликвидировался сам, лицензию на охранную деятельность у компании отобрали через суд.

    По словам советника директора Росгвардии, все документы для аннулирования лицензии были уже готовы.



    Отметим, что сотрудник «Центра защиты» Сергей Антюшин ранее был арестован по делу о трагедии в Кемерове. По версии следствия, он отключил систему оповещения при пожаре.

    смотретьВ Кемерове задержана глава инспекции областного Госстройнадзора
    В Кемерове задержана глава инспекции областного Госстройнадзора
    Между тем в уголовном деле о пожаре в Кемерове, жертвами которого стали 64 человека, сегодня появились новые фигуранты. Задержана гендиректор компании-собственника торгового центра «Зимняя вишня» Юлия Богданова. По версии следствия, она знала о недостатках в системе противопожарной безопасности здания, но не предпринимала для их устранения никаких мер.

    Также правоохранители задержали начальника инспекции Госстройнадзора Кемеровской области Танзилию Комкову. Следователи выяснили, что торговый центр был возведен на месте бывшей кондитерской фабрики самовольно, и чиновница была обязана пресечь его эксплуатацию.

    Новости по теме

    Пожар в ТЦ в Кемерове

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru