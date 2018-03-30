Американские дипломаты спешно покидают Петербург

С самого утра у здания теперь уже бывшего генконсульства США в Петербурге дежурят сотрудники полиции и журналисты. Все наблюдают за тем, как на протяжении нескольких часов работники американской дипмиссии выносят ящики с документацией и даже предметы мебели.
Машины с дипномерами курсируют практически каждые полчаса, а в 14 часов к особняку подъехал и автомобиль, доставивший дипломатам 21 коробку с пиццей.
В это же время в здании демонтируют камеры видеонаблюдения. Но американский флаг хоть и приспущен после трагедии в Кемерове, тем не менее до сих пор не снят.
Многие прохожие при этом останавливаются и уточняют у журналистов, когда дипломаты покинут пределы города. Некоторые всё же не сдерживают эмоций: одного дебошира после нецензурных криков и брошенного в сторону дома на Фурштатской стакана с лимонадом полицейские сопроводили для профилактической беседы в соседний подъезд, а затем увезли.
Высылка 60 американских дипломатов — это зеркальный ответ российского МИДа на аналогичное решение США после скандала по делу об отравлении на территории Великобритании бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Накануне соответствующее решение огласил министр Сергей Лавров.
Любопытно, что Петербург победил и неофициальном голосовании в посольском Twitter. Респонденты выбирали, какое генконсульство можно закрыть. Кроме Петербурга там были Владивосток и Екатеринбург. 57 тысяч человек приняли участие в опросе, из них 47% сделали выбор в пользу Северной столицы.
Кстати, именно в Петербурге еще с конца XVIII века располагалась первая посольская миссия США. Уже с Советским Союзом дипломатические отношения американцы установили только в 1933-м, а консульство в 4-этажном историческом особняке на Фурштатской функционировало начиная с 1972 года.
Но сейчас на петербуржцах, судя по всему, подобные политические решения отразятся несильно. Местный визовый отдел прекратил свою работу еще осенью минувшего года, так что туристы уже привыкли выезжать за документами не только в Москву, но и в зарубежные посольства.
Теперь и у самих сотрудников диппредставительства США есть время до завтра, чтобы под прицелом видеокамер освободить помещения. Имущество также предстоит вывезти и из особняка в Гродненском переулке. Там располагалась консульская резиденция.
Так что не исключено, что в условиях ограниченного времени машины с дипмномерами продолжат курсировать здесь вплоть до вечера, а возможно, и до глубокой ночи, передает корреспондент НТВ Эдмунд Желбунов.
В это же время в здании демонтируют камеры видеонаблюдения. Но американский флаг хоть и приспущен после трагедии в Кемерове, тем не менее до сих пор не снят.
Многие прохожие при этом останавливаются и уточняют у журналистов, когда дипломаты покинут пределы города. Некоторые всё же не сдерживают эмоций: одного дебошира после нецензурных криков и брошенного в сторону дома на Фурштатской стакана с лимонадом полицейские сопроводили для профилактической беседы в соседний подъезд, а затем увезли.
Высылка 60 американских дипломатов — это зеркальный ответ российского МИДа на аналогичное решение США после скандала по делу об отравлении на территории Великобритании бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Накануне соответствующее решение огласил министр Сергей Лавров.
Любопытно, что Петербург победил и неофициальном голосовании в посольском Twitter. Респонденты выбирали, какое генконсульство можно закрыть. Кроме Петербурга там были Владивосток и Екатеринбург. 57 тысяч человек приняли участие в опросе, из них 47% сделали выбор в пользу Северной столицы.
Кстати, именно в Петербурге еще с конца XVIII века располагалась первая посольская миссия США. Уже с Советским Союзом дипломатические отношения американцы установили только в 1933-м, а консульство в 4-этажном историческом особняке на Фурштатской функционировало начиная с 1972 года.
Но сейчас на петербуржцах, судя по всему, подобные политические решения отразятся несильно. Местный визовый отдел прекратил свою работу еще осенью минувшего года, так что туристы уже привыкли выезжать за документами не только в Москву, но и в зарубежные посольства.
Теперь и у самих сотрудников диппредставительства США есть время до завтра, чтобы под прицелом видеокамер освободить помещения. Имущество также предстоит вывезти и из особняка в Гродненском переулке. Там располагалась консульская резиденция.
Так что не исключено, что в условиях ограниченного времени машины с дипмномерами продолжат курсировать здесь вплоть до вечера, а возможно, и до глубокой ночи, передает корреспондент НТВ Эдмунд Желбунов.
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