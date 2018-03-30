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    Сотрудники генконсульства США решили отметить свое выселение пиццей. Великобритания, дипломатия, МИД РФ, США, шпионаж. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСотрудники генконсульства США решили отметить свое выселение пиццей

    Сотрудники генконсульства США решили отметить свое выселение пиццей

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    Сотрудники генконсульства США решили отметить свое выселение пиццей

    Сотрудники генконсульства США решили отметить свое выселение пиццей

    Сотрудники генконсульства США решили отметить свое выселение пиццей
    • Фото: Михаил Огнев / "Фонтанка.ру"

      • В генеральное консульство США в Санкт-Петербурге, которое закрывается по требованию МИД РФ, доставили 21 коробку с пиццей.

      К зданию генконсульства подъехал легковой автомобиль, который доставил пиццу. Из внутреннего двора вышел сотрудник консульства с тележкой, на которую были погружены коробки, передает РИА Новости.

      смотретьДипломаты покидают генконсульство США в Петербурге
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      По всей видимости, таким образом сотрудники американского генконсульства решили отметить свое выселение. По распоряжению МИД РФ ведомство должно быть закрыто до субботы: утром территорию генконсульства покинули не менее четырех внедорожников с дипномерами, из здания выносят коробки и пакеты с вещами, а также мебель. Как сообщает «Фонтанка.ру», мебелью из посольства можно разжиться на улице бесплатно — ее раздают желающим.

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      Накануне российский МИД заявили о высылке 60 американских дипломатов и закрытии генконсульства США в Северной столице. Это стало реакцией на действия Вашингтона, который выслал российских дипработников под предлогом солидарности с Великобританией, безосновательно обвинившей Россию в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.

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