Сотрудники генконсульства США решили отметить свое выселение пиццей

В генеральное консульство США в
Санкт-Петербурге, которое закрывается по требованию МИД РФ, доставили 21 коробку с пиццей.
К зданию генконсульства подъехал легковой автомобиль, который доставил пиццу. Из внутреннего двора вышел сотрудник консульства с тележкой, на которую были погружены коробки, передает РИА Новости.
По всей видимости, таким образом сотрудники американского генконсульства решили отметить свое выселение. По распоряжению МИД РФ ведомство должно быть закрыто до субботы: утром территорию генконсульства покинули не менее четырех внедорожников с дипномерами, из здания выносят коробки и пакеты с вещами, а также мебель. Как сообщает «Фонтанка.ру», мебелью из посольства можно разжиться на улице бесплатно — ее раздают желающим.
Накануне российский МИД заявили о высылке 60 американских дипломатов и закрытии генконсульства США в Северной столице. Это стало реакцией на действия Вашингтона, который выслал российских дипработников под предлогом солидарности с Великобританией, безосновательно обвинившей Россию в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.
По всей видимости, таким образом сотрудники американского генконсульства решили отметить свое выселение. По распоряжению МИД РФ ведомство должно быть закрыто до субботы: утром территорию генконсульства покинули не менее четырех внедорожников с дипномерами, из здания выносят коробки и пакеты с вещами, а также мебель. Как сообщает «Фонтанка.ру», мебелью из посольства можно разжиться на улице бесплатно — ее раздают желающим.
Накануне российский МИД заявили о высылке 60 американских дипломатов и закрытии генконсульства США в Северной столице. Это стало реакцией на действия Вашингтона, который выслал российских дипработников под предлогом солидарности с Великобританией, безосновательно обвинившей Россию в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.
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