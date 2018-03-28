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    Участники Twitter-голосования предложили закрыть консульство США в Санкт-Петербурге

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    • Фото: vk.com
    Участники <nobr>Twitter-голосования</nobr> предложили закрыть консульство США в <nobr>Санкт-Петербурге</nobr>

    Участники Twitter-голосования предложили закрыть консульство США в Санкт-Петербурге

    Участники <nobr>Twitter-голосования</nobr> предложили закрыть консульство США в <nobr>Санкт-Петербурге</nobr>
  • Фото: vk.com

    • Пользователи Twitter выбрали, в каком из трех городов России следует закрыть консульство США в ответ на высылку российских дипломатов из США.

    Опрос в соцсети в понедельник устроили дипломаты из российского посольства в Вашингтоне. Они предложили голосовать за закрытие одного из трех генеральных консульств США: во Владивостоке, в Екатеринбурге и в Санкт-Петербурге. За сутки в опросе приняли участие 57,5 тысячи человек. Большинство опрошенных — 47% — высказались за то, чтобы закрыть диппредставительство США в Санкт-Петербурге. За закрытие генконсульства в Екатеринбурге выступили 35% проголосовавших. Закрыть американскую дипмиссию во Владивостоке предложили 18%.

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    Кроме того, о высылке российских дипломатов объявили 18 из 28 стран Евросоюза. А Североатлантический альянс в связи с делом Скрипаля принял решение сократить миссию РФ при НАТО на треть — с 30 до 20 сотрудников.

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