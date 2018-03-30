Избивший DJ Smash экс-депутат отпущен под залог

Суд определил наказание
экс-депутату законодательного собрания, подозреваемому в избиении известного DJ Smash. Прокуроры настаивали на домашнем аресте.
Этот скандальный инцидент произошел в феврале в ночном клубе Перми. По версии сыщиков, Александр Телепнёв набросился на музыканта с кулаками за отказ сделать селфи. Позднее врачи диагностировали открытый перелом челюсти и сотрясение. DJ Smash несколько дней провел в больнице и до сих пор с трудом говорит. Ему предстоит длительная реабилитация, и когда он вновь сможет встать за пульт, пока неизвестно.
Александр Телепнёв, обвиняемый в нападении на короля дискотек DJ Smash, сегодня словно и не переживал за исход заседания. Когда в наручниках и под конвоем его вели в зал суда, он демонстрировал голливудскую улыбку. На скамье подсудимых держался бодро и уверенно, заявив, что его задержание — ошибка. Он, мол, добропорядочный семьянин со множеством обязательств.
Александр Телепнёв, подозреваемый: «Имею двоих несовершеннолетних детей, которых надо кормить, платить ипотеку, то есть мне надо работать. Возраст детей — 3 и 6 лет».
В этой истории важно не столько то, что Телепнёв в свое время входил в заксобрание, сколько тот факт, что он является еще и мастером спорта по рукопашному бою. Те, кто обвинил его в нанесении побоев диджею, именно на этом и делали акцент: мол, сопротивляться ударам профессионала неподготовленный и неспортивный Smash просто физически не мог. Подробнее — в репортаже НТВ.
Александр Телепнёв, обвиняемый в нападении на короля дискотек DJ Smash, сегодня словно и не переживал за исход заседания. Когда в наручниках и под конвоем его вели в зал суда, он демонстрировал голливудскую улыбку. На скамье подсудимых держался бодро и уверенно, заявив, что его задержание — ошибка. Он, мол, добропорядочный семьянин со множеством обязательств.
Александр Телепнёв, подозреваемый: «Имею двоих несовершеннолетних детей, которых надо кормить, платить ипотеку, то есть мне надо работать. Возраст детей — 3 и 6 лет».
В этой истории важно не столько то, что Телепнёв в свое время входил в заксобрание, сколько тот факт, что он является еще и мастером спорта по рукопашному бою. Те, кто обвинил его в нанесении побоев диджею, именно на этом и делали акцент: мол, сопротивляться ударам профессионала неподготовленный и неспортивный Smash просто физически не мог. Подробнее — в репортаже НТВ.
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