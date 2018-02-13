«В сторонке стоял»: экс-депутат открестился от избиения DJ Smash в Перми

Визит в родные края закончился для DJ Smash серьезными травмами, обращением в полицию и последующим возбуждением уголовного дела. Его завели сегодня, как только правоохранители получили заключение медиков. Врачи диагностировали у Андрея Ширмана (это его настоящее имя музыканта) открытый перелом челюсти и сотрясение. Травмы он получил в пермском клубе в результате конфликта с посетителями.
В своем обращении в МВД DJ Smash сообщил, что за отказ сделать селфи на него набросились два человека. По словам музыканта, первым на него напал некто Сергей Ванкевич — человек в клубной жизни Перми небезызвестный, а потом Александр Телепнёв — бывший народный избранник и мастер спорта по рукопашному бою.
DJ Smash: «Он (Ванкевич, — ред.) пытался силой оттащить меня от бара, но не удержался на ногах и упал на пол, потащив за собой, хотя мне удалось удержаться на ногах, облокотившись на него. В следующую секунду стоявший рядом Александр Телепнёв нанес мне удар по виску и челюсти, свалив меня с ног, и после оба добивали меня ногами».
Президент пермской краевой федерации ММА и бывший депутат Телепнёв опровергает информацию о том, что отправил в нокаут короля дискотек.
Александр Телепнёв: «Мы с ним сделали селфи, а больше рассказывать нечего. Туда приезжала полиция, и он там на кого-то показывал пальцем, а я в сторонке стоял. С чего на следующий день моя фамилия всплыла, мне интересно?»
После инцидента, в котором пострадал Smash, вся Москва действительно не спит. Звезды шоу-бизнеса объединились: ищут свидетелей нападения, выражают слова поддержки и требуют наказать того, кто выбил из творческой колеи их друга и коллегу.
Подробности — в видеоматериале.
DJ Smash: «Он (Ванкевич, — ред.) пытался силой оттащить меня от бара, но не удержался на ногах и упал на пол, потащив за собой, хотя мне удалось удержаться на ногах, облокотившись на него. В следующую секунду стоявший рядом Александр Телепнёв нанес мне удар по виску и челюсти, свалив меня с ног, и после оба добивали меня ногами».
Президент пермской краевой федерации ММА и бывший депутат Телепнёв опровергает информацию о том, что отправил в нокаут короля дискотек.
Александр Телепнёв: «Мы с ним сделали селфи, а больше рассказывать нечего. Туда приезжала полиция, и он там на кого-то показывал пальцем, а я в сторонке стоял. С чего на следующий день моя фамилия всплыла, мне интересно?»
После инцидента, в котором пострадал Smash, вся Москва действительно не спит. Звезды шоу-бизнеса объединились: ищут свидетелей нападения, выражают слова поддержки и требуют наказать того, кто выбил из творческой колеи их друга и коллегу.
Подробности — в видеоматериале.
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