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    «В сторонке стоял»: экс-депутат открестился от избиения DJ Smash в Перми. драки и избиения, знаменитости, музыка и музыканты, Пермь. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«В сторонке стоял»: экс-депутат открестился от избиения DJ Smash в Перми

    «В сторонке стоял»: экс-депутат открестился от избиения DJ Smash в Перми

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    «В сторонке стоял»: <nobr>экс-депутат</nobr> открестился от избиения DJ Smash в Перми

    «В сторонке стоял»: экс-депутат открестился от избиения DJ Smash в Перми

    «В сторонке стоял»: <nobr>экс-депутат</nobr> открестился от избиения DJ Smash в Перми

      Визит в родные края закончился для DJ Smash серьезными травмами, обращением в полицию и последующим возбуждением уголовного дела. Его завели сегодня, как только правоохранители получили заключение медиков. Врачи диагностировали у Андрея Ширмана (это его настоящее имя музыканта) открытый перелом челюсти и сотрясение. Травмы он получил в пермском клубе в результате конфликта с посетителями.

      В своем обращении в МВД DJ Smash сообщил, что за отказ сделать селфи на него набросились два человека. По словам музыканта, первым на него напал некто Сергей Ванкевич — человек в клубной жизни Перми небезызвестный, а потом Александр Телепнёв — бывший народный избранник и мастер спорта по рукопашному бою.

      DJ Smash: «Он (Ванкевич, — ред.) пытался силой оттащить меня от бара, но не удержался на ногах и упал на пол, потащив за собой, хотя мне удалось удержаться на ногах, облокотившись на него. В следующую секунду стоявший рядом Александр Телепнёв нанес мне удар по виску и челюсти, свалив меня с ног, и после оба добивали меня ногами».

      Президент пермской краевой федерации ММА и бывший депутат Телепнёв опровергает информацию о том, что отправил в нокаут короля дискотек.

      Александр Телепнёв: «Мы с ним сделали селфи, а больше рассказывать нечего. Туда приезжала полиция, и он там на кого-то показывал пальцем, а я в сторонке стоял. С чего на следующий день моя фамилия всплыла, мне интересно?»

      После инцидента, в котором пострадал Smash, вся Москва действительно не спит. Звезды шоу-бизнеса объединились: ищут свидетелей нападения, выражают слова поддержки и требуют наказать того, кто выбил из творческой колеи их друга и коллегу.

      Подробности — в видеоматериале.

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