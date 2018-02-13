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    По факту избиения DJ Smash возбуждено уголовное дело. драки и избиения, знаменитости, музыка и музыканты, Пермь. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПо факту избиения DJ Smash возбуждено уголовное дело

    По факту избиения DJ Smash возбуждено уголовное дело

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    • Фото: @djsmash / instagram.com
    По факту избиения DJ Smash возбуждено уголовное дело

    По факту избиения DJ Smash возбуждено уголовное дело

    По факту избиения DJ Smash возбуждено уголовное дело
    • Фото: @djsmash / instagram.com

      • В Перми возбуждено уголовное дело после избиения музыканта Андрея Ширмана, более известного как DJ Smash.

      Как сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого главка МВД, дело возбуждено по статье о причинении вреда здоровью средней тяжести.

      В полиции уточнили, что дело было возбуждено после заявления, которое подал пострадавший — мужчина 1982 года рождения. При этом в МВД не уточнили, кто проходит подозреваемым по делу.

      смотретьМузыканта DJ Smash жестоко избили в пермском баре
      Музыканта DJ Smash жестоко избили в пермском баре
      Ранее сообщалось, что DJ Smash пострадал в драке в одном из пермских баров. По информации МВД, инцидент произошел 10 февраля. В баре, где произошла драка, сообщили, что музыкант «не выступал в этот день, а просто пришел отдохнуть в любимое заведение».

      Избиение DJ Smash на своей странице в Instagram прокомментировал российский рэп-исполнитель Тимати. По его данным, диджея избил бывший депутат из Перми Александр Телепнёв, который является мастером спорта по рукопашному бою.

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