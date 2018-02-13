По факту избиения DJ Smash возбуждено уголовное дело

В Перми возбуждено уголовное дело после избиения музыканта Андрея Ширмана, более известного как DJ Smash.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого главка МВД, дело возбуждено по статье о причинении вреда здоровью средней тяжести.
В полиции уточнили, что дело было возбуждено после заявления, которое подал пострадавший — мужчина 1982 года рождения. При этом в МВД не уточнили, кто проходит подозреваемым по делу.
Ранее сообщалось, что DJ Smash пострадал в драке в одном из пермских баров. По информации МВД, инцидент произошел 10 февраля. В баре, где произошла драка, сообщили, что музыкант «не выступал в этот день, а просто пришел отдохнуть в любимое заведение».
Избиение DJ Smash на своей странице в Instagram прокомментировал российский рэп-исполнитель Тимати. По его данным, диджея избил бывший депутат из Перми Александр Телепнёв, который является мастером спорта по рукопашному бою.
В полиции уточнили, что дело было возбуждено после заявления, которое подал пострадавший — мужчина 1982 года рождения. При этом в МВД не уточнили, кто проходит подозреваемым по делу.
Ранее сообщалось, что DJ Smash пострадал в драке в одном из пермских баров. По информации МВД, инцидент произошел 10 февраля. В баре, где произошла драка, сообщили, что музыкант «не выступал в этот день, а просто пришел отдохнуть в любимое заведение».
Избиение DJ Smash на своей странице в Instagram прокомментировал российский рэп-исполнитель Тимати. По его данным, диджея избил бывший депутат из Перми Александр Телепнёв, который является мастером спорта по рукопашному бою.
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