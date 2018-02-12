Музыканта DJ Smash жестоко избили в пермском баре

Музыкант Андрей Ширман, известный как DJ Smash, пострадал в драке в одном из пермских баров. Управление МВД по городу проводит проверку.
По информации МВД, инцидент произошел 10 февраля. В местный отдел полиции поступило сообщение о том, что в больницу доставлен мужчина 1982 года рождения.
Из сообщения УМВД по Пермскому краю: «12 февраля в отдел полиции от гражданина поступило заявление о нанесении ему телесных повреждений. В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства получения травмы».
В баре, где произошла драка, ТАСС сообщили, что музыкант «не выступал в этот день, а просто пришел отдохнуть в любимое заведение».
Представитель бара: «По каким-то причинам он попал в драку. Все записи с видеокамер мы предоставили правоохранительным органам и его продюсеру. Он (Андрей Ширман) написал заявление в правоохранительные органы, они сейчас разбираются, кто был виноват».
Между тем российский рэп-исполнитель Тимати на своей странице в Instagram опубликовал пост об избитом музыканте. Рэпер заявил, что музыканта избил бывший депутат из Перми Александр Телепнёв, который также является мастером спорта по рукопашному бою.
timatiofficial: «Телепнёв Александр Александрович (депутат по Пермскому краю, также глава Пермского ММА и мастер спорта по рукопашному бою) в субботу утром, вдвоем со своим трусливым дружком (в группе лиц), будучи в нетрезвом состоянии (о чем уже свидетельствуют как минимум 15 человек), в ночном клубе сломал челюсть и нанес черепно-мозговые травмы, на чем не остановился и добил вдвоем ногами моего друга и коллегу. За то, внимание, что он отказался сделать фото на память».
Тем временем экс-депутат Законодательного собрания Пермского края Александр Телепнёв заявил на своей странице в Facebook о непричастности к драке в баре Перми, в которой пострадал музыкант. Он сообщил, что действительно встретил музыканта в баре, однако лишь сделал с ним несколько фотографий на память.
Из сообщения УМВД по Пермскому краю: «12 февраля в отдел полиции от гражданина поступило заявление о нанесении ему телесных повреждений. В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства получения травмы».
В баре, где произошла драка, ТАСС сообщили, что музыкант «не выступал в этот день, а просто пришел отдохнуть в любимое заведение».
Представитель бара: «По каким-то причинам он попал в драку. Все записи с видеокамер мы предоставили правоохранительным органам и его продюсеру. Он (Андрей Ширман) написал заявление в правоохранительные органы, они сейчас разбираются, кто был виноват».
Между тем российский рэп-исполнитель Тимати на своей странице в Instagram опубликовал пост об избитом музыканте. Рэпер заявил, что музыканта избил бывший депутат из Перми Александр Телепнёв, который также является мастером спорта по рукопашному бою.
timatiofficial: «Телепнёв Александр Александрович (депутат по Пермскому краю, также глава Пермского ММА и мастер спорта по рукопашному бою) в субботу утром, вдвоем со своим трусливым дружком (в группе лиц), будучи в нетрезвом состоянии (о чем уже свидетельствуют как минимум 15 человек), в ночном клубе сломал челюсть и нанес черепно-мозговые травмы, на чем не остановился и добил вдвоем ногами моего друга и коллегу. За то, внимание, что он отказался сделать фото на память».
Тем временем экс-депутат Законодательного собрания Пермского края Александр Телепнёв заявил на своей странице в Facebook о непричастности к драке в баре Перми, в которой пострадал музыкант. Он сообщил, что действительно встретил музыканта в баре, однако лишь сделал с ним несколько фотографий на память.
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