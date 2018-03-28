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    Экс-депутата задержали за избиение DJ Smash в Перми

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    Экс-депутата задержали за избиение DJ Smash в Перми

    <nobr>Экс-депутата</nobr> задержали за избиение DJ Smash в Перми

    Бывший депутат Законодательного собрания Пермского края Александр Телепнёв, подозреваемый в избиении Андрея Ширмана (DJ Smash), задержан на 48 часов.

    О задержании экс-депутата сообщил адвокат музыканта Евгений Васев. По его словам, в ближайшие дни будет избрана мера пресечения.

    Юрист также сообщил, что по делу завершилась судебно-медицинская экспертиза. Она показала, что музыканту был причинен вред здоровью средней тяжести, передает ТАСС.

    смотреть«В сторонке стоял»: экс-депутат открестился от избиения DJ Smash в Перми
    «В сторонке стоял»: экс-депутат открестился от избиения DJ Smash в Перми
    Напомним, на Андрея Ширмана, более известного как DJ Smash, напали в одном из баров Перми в феврале. Музыканта избили за отказ сделать селфи с посетителями.

    Во время опознания Ширман подтвердил, что на него напали экс-депутат Александр Телепнёв и его друг Сергей Ванкевич. Впрочем, бывший парламентарий свою вину отрицал.

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