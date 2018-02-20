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    Подозреваемым в избиении DJ Smash грозит до 5 лет тюрьмы

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    • Фото: djsmash / instagram.com
    Подозреваемым в избиении DJ Smash грозит до 5 лет тюрьмы

    Подозреваемым в избиении DJ Smash грозит до 5 лет тюрьмы

    Подозреваемым в избиении DJ Smash грозит до 5 лет тюрьмы
  • Фото: djsmash / instagram.com

    • Уголовное дело о причинении телесных повреждений Андрею Ширману (Dj Smash) переквалифицировано на более тяжкое.

    Адвокат Андрея Ширмана Евгений Васев сообщил РИА Новости, что дело об избиении диджея в пермском клубе рассматривается по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Поэтому обидчикам грозит уже не три, а пять лет тюрьмы, если обвинение будет доказано.

    Драка с участием DJ Smash произошла в баре в Перми 10 февраля. Во время опознания Ширман подтвердил, что на него напали экс-депутат Александр Телепнёв и его друг Сергей Ванкевич. Изначально по факту драки было заведено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», но после допроса участников и свидетелей драки квалификация преступления изменилась.

    смотреть«В сторонке стоял»: экс-депутат открестился от избиения DJ Smash в Перми
    «В сторонке стоял»: экс-депутат открестился от избиения DJ Smash в Перми
    DJ Smash в ходе нападения получил открытый перелом челюсти и сотрясение. Отмечалось, что диджея могли избить за отказ сделать селфи с посетителями.

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