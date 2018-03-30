Дипломаты покидают генконсульство США в Петербурге

Первые машины с дипномерами начали покидать генконсульство США в
Санкт-Петербурге.
Мебель, коробки и пакеты с вещами начали выносить из здания генконсульства США в Санкт-Петербурге. По распоряжению МИД РФ ведомство должно быть закрыто до субботы.
Как сообщает корреспондент РИА Новости с места событий, здание сейчас окружает множество журналистов. Утром не обошлось без инцидента: один из прохожих бросил на территорию консульства стакан с кофе. Нарушителя задержала полиция.
Утром территорию генконсульства покинули не менее четырех внедорожников с дипномерами.
Накануне Москва в ответ на действия США заявила о высылке 60 американских дипломатов и закрытии генконсульства США в Петербурге. Сотрудников посольств объявили персонами нон грата. Они должны покинуть территорию РФ в течение недели — до 5 апреля. На закрытие генконсульства в Петербурге МИД РФ дал два дня.
Это стало зеркальной реакцией на действия Вашингтона, который выслал российских дипработников под предлогом солидарности с Великобританией, безосновательно обвинившей Россию в отравлении в Солсбери.
Генконсульство США в Петербурге работало 46 лет. Его открыли в 1972 году, в самый разгар холодной войны, в четырехэтажном розовом особняке, где когда-то жил депутат-черносотенец Пуришкевич. Американское диппредставительство отвечало за предоставление консульских услуг на территории 10 регионов, расположенных в северо-западной части России, начиная от Калининградской области и заканчивая Ненецким автономным округом.
Как сообщает корреспондент РИА Новости с места событий, здание сейчас окружает множество журналистов. Утром не обошлось без инцидента: один из прохожих бросил на территорию консульства стакан с кофе. Нарушителя задержала полиция.
Утром территорию генконсульства покинули не менее четырех внедорожников с дипномерами.
Накануне Москва в ответ на действия США заявила о высылке 60 американских дипломатов и закрытии генконсульства США в Петербурге. Сотрудников посольств объявили персонами нон грата. Они должны покинуть территорию РФ в течение недели — до 5 апреля. На закрытие генконсульства в Петербурге МИД РФ дал два дня.
Это стало зеркальной реакцией на действия Вашингтона, который выслал российских дипработников под предлогом солидарности с Великобританией, безосновательно обвинившей Россию в отравлении в Солсбери.
Генконсульство США в Петербурге работало 46 лет. Его открыли в 1972 году, в самый разгар холодной войны, в четырехэтажном розовом особняке, где когда-то жил депутат-черносотенец Пуришкевич. Американское диппредставительство отвечало за предоставление консульских услуг на территории 10 регионов, расположенных в северо-западной части России, начиная от Калининградской области и заканчивая Ненецким автономным округом.
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