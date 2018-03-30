СМИ: Трамп пригрозил Путину победой США в гонке вооружений

Президент США Дональд Трамп в состоявшемся 20 марта телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что Соединенные Штаты победят в гонке вооружений, если она начнется.
Об этом сообщает американский телеканал NBC News со ссылкой на двух неназванных чиновников. Телеканал приводит следующую цитату: «Если вы хотите гонку вооружений, мы можем это сделать, но я выиграю». Также Трамп выразил надежду, что недавние слова Путина о новейших российских вооружениях, с помощью которых можно нанести удар по США, были «лишь предвыборной риторикой», и похвастался, что недавно принял оборонный бюджет США на 700 млрд долларов — самый большой в истории.
Согласно этому же сообщению, Трампа очень задели высказывания президента РФ о российских вооружениях. Сразу после этого американский президент позвонил лидерам Великобритании, Германии и Франции и сказал, что заявления Путина «звучат опасно», поэтому им всем надо сплотиться.
Отметим, что официально эти подробности никем не подтверждены. Напомним также, что 20 марта Трамп в ходе телефонного разговора поздравил Путина с переизбранием на пост главы государства, а позже, в ответ на критику, написал в своем Twitter, что с Россией лучше ладить.
22 марта Владимир Путин на коллегии Минобороны охарактеризовал новую стратегию национальной безопасности США как наступательную и агрессивную, а также заверил, что Россия не будет вступать в гонку вооружений и не повысит расходы на армию и флот, но добьется успехов в сфере обороны за счет умных решений.
Согласно этому же сообщению, Трампа очень задели высказывания президента РФ о российских вооружениях. Сразу после этого американский президент позвонил лидерам Великобритании, Германии и Франции и сказал, что заявления Путина «звучат опасно», поэтому им всем надо сплотиться.
Отметим, что официально эти подробности никем не подтверждены. Напомним также, что 20 марта Трамп в ходе телефонного разговора поздравил Путина с переизбранием на пост главы государства, а позже, в ответ на критику, написал в своем Twitter, что с Россией лучше ладить.
22 марта Владимир Путин на коллегии Минобороны охарактеризовал новую стратегию национальной безопасности США как наступательную и агрессивную, а также заверил, что Россия не будет вступать в гонку вооружений и не повысит расходы на армию и флот, но добьется успехов в сфере обороны за счет умных решений.
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