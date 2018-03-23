«Гарантия победы»: в Сети появилось видео с демонстрацией российского супероружия

Видео, подробно рассказывающее о новейших видах российского стратегического вооружения, опубликовано в Сети.
Телеканал RT опубликовал в YouTube видеоролик, посвященный новейшим видам российских вооружений — тем самым, о которых говорил президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию. Это уникальные гиперзвуковые ракеты «Кинжал»; межконтинентальная ракета «Сармат», способная нести более 20 боевых блоков; система «Авангард», чьи крылатые блоки способны маневрировать на пути к цели; крылатая ракета «Буревестник» с ядерной силовой установкой, а также беспилотный подводный аппарат «Посейдон». В видеоролике подробно рассказывается о характеристиках и достоинствах этих видов вооружений, превосходящих американские аналоги.
Глава Стратегического командования Пентагона генерал Джон Хайтен уже заявил, что у Соединенных Штатов нет эффективных средств защиты против российского гиперзвукового оружия.
Между тем разработка Россией грозного оружия — это вынужденная мера: Москва ищет способы восстановить нарушенный США ядерный паритет в ответ на расширение НАТО на восток и установку систем ПРО у российских границ. При этом Россия обошлась без огромных затрат на гонку вооружений.
Глава Стратегического командования Пентагона генерал Джон Хайтен уже заявил, что у Соединенных Штатов нет эффективных средств защиты против российского гиперзвукового оружия.
Между тем разработка Россией грозного оружия — это вынужденная мера: Москва ищет способы восстановить нарушенный США ядерный паритет в ответ на расширение НАТО на восток и установку систем ПРО у российских границ. При этом Россия обошлась без огромных затрат на гонку вооружений.
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