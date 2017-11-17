Конгресс США одобрил проект бюджета Пентагона в размере почти 700 млрд долларов

Сенат США вслед за палатой представителей Конгресса США принял по упрощенной процедуре и направил на подпись президенту Дональду Трампу оборонный бюджет на 2018 год.
Согласно тексту принятого Конгрессом США военного бюджета, Пентагону будет выделено на 2018 год 692 миллиарда долларов. Принятие бюджета должно привести к повышению жалования военнослужащих и увеличению их численности во всех видах войск.
А для защиты от угрозы со стороны КНДР в военном бюджете США выделено 4,4 млрд долларов, в том числе на размещение дополнительных ракет-перехватчиков на западном побережье страны.
Документ также предполагает ряд мер, связанных с Россией. Например в бюджете Пентагона предусмотрены затраты в размере 4,6 миллиарда долларов на инициативу по поддержке союзников в Европе, направленную «на сдерживание России». Законопроект также продлевает запрет на сотрудничество с Минобороны РФ и обязывает Трампа докладывать Конгрессу о любых возможных договоренностях с Россией по сирийскому урегулированию.
В американском военном бюджете также предусмотрено выделение 350 миллионов долларов на военную помощь Украине. Однако половина этой суммы может быть выделена этой стране лишь по результатам проведения реформ в военной сфере, пишет РИА Новости.
А для защиты от угрозы со стороны КНДР в военном бюджете США выделено 4,4 млрд долларов, в том числе на размещение дополнительных ракет-перехватчиков на западном побережье страны.
Документ также предполагает ряд мер, связанных с Россией. Например в бюджете Пентагона предусмотрены затраты в размере 4,6 миллиарда долларов на инициативу по поддержке союзников в Европе, направленную «на сдерживание России». Законопроект также продлевает запрет на сотрудничество с Минобороны РФ и обязывает Трампа докладывать Конгрессу о любых возможных договоренностях с Россией по сирийскому урегулированию.
В американском военном бюджете также предусмотрено выделение 350 миллионов долларов на военную помощь Украине. Однако половина этой суммы может быть выделена этой стране лишь по результатам проведения реформ в военной сфере, пишет РИА Новости.
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