Лавров объявил об ответных мерах в отношении США

Ответные меры в отношении США включают высылку аналогичного числа дипломатов, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
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По словам министра, посол США приглашен в МИД РФ, где ему объявляют об мерах в ответ на высылку российских дипломатов. Кроме того, Россия отзовет согласие на функционирование генконсульства США в Петербурге.
Также Лавров сказал, что в отношении других стран меры Москвы в ответ на высылку российских дипломатов тоже будут зеркальными.
Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «В отношении остальных стран тоже все зеркально в том, что касается количества людей, которые будут уезжать из Российской Федерации из состава дипломатических миссий. На данный момент это пока все».
Напомним, 26 марта США объявили о решении выслать 60 российских дипломатов и закрыть генконсульство РФ в Сиэтле в связи с отравлением британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солбери. О высылке российских дипломатов объявили и более десятка стран Евросоюза, а также Австралия, Украина и Канада. Таким образом эти страны откликнулись на призыв Великобритании, которая, бездоказательно обвинив Москву в химатаке в Солсбери, потребовала от своих союзников принять меры в отношении России.
Ранее сегодня американский посол в Москве Джон Хантсман не исключил, что США пойдут на арест российских активов. В Кремле в ответ заявили, что подобный шаг нанесет урон имиджу США.
Также Лавров сказал, что в отношении других стран меры Москвы в ответ на высылку российских дипломатов тоже будут зеркальными.
Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «В отношении остальных стран тоже все зеркально в том, что касается количества людей, которые будут уезжать из Российской Федерации из состава дипломатических миссий. На данный момент это пока все».
Напомним, 26 марта США объявили о решении выслать 60 российских дипломатов и закрыть генконсульство РФ в Сиэтле в связи с отравлением британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солбери. О высылке российских дипломатов объявили и более десятка стран Евросоюза, а также Австралия, Украина и Канада. Таким образом эти страны откликнулись на призыв Великобритании, которая, бездоказательно обвинив Москву в химатаке в Солсбери, потребовала от своих союзников принять меры в отношении России.
Ранее сегодня американский посол в Москве Джон Хантсман не исключил, что США пойдут на арест российских активов. В Кремле в ответ заявили, что подобный шаг нанесет урон имиджу США.
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