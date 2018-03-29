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    Лавров объявил об ответных мерах в отношении США

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Антон Денисов
    Лавров объявил об ответных мерах в отношении США

    Лавров объявил об ответных мерах в отношении США

    Лавров объявил об ответных мерах в отношении США
  • Фото: РИА Новости © 2018, Антон Денисов

    • Ответные меры в отношении США включают высылку аналогичного числа дипломатов, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

    По словам министра, посол США приглашен в МИД РФ, где ему объявляют об мерах в ответ на высылку российских дипломатов. Кроме того, Россия отзовет согласие на функционирование генконсульства США в Петербурге.

    Также Лавров сказал, что в отношении других стран меры Москвы в ответ на высылку российских дипломатов тоже будут зеркальными.

    Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «В отношении остальных стран тоже все зеркально в том, что касается количества людей, которые будут уезжать из Российской Федерации из состава дипломатических миссий. На данный момент это пока все».

    смотретьВысылка российских дипломатов расколола Европу на два лагеря
    Высылка российских дипломатов расколола Европу на два лагеря
    Напомним, 26 марта США объявили о решении выслать 60 российских дипломатов и закрыть генконсульство РФ в Сиэтле в связи с отравлением британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солбери. О высылке российских дипломатов объявили и более десятка стран Евросоюза, а также Австралия, Украина и Канада. Таким образом эти страны откликнулись на призыв Великобритании, которая, бездоказательно обвинив Москву в химатаке в Солсбери, потребовала от своих союзников принять меры в отношении России.

    Ранее сегодня американский посол в Москве Джон Хантсман не исключил, что США пойдут на арест российских активов. В Кремле в ответ заявили, что подобный шаг нанесет урон имиджу США.

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