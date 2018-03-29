ФСБ дала мессенджерам 10 дней на передачу ключей шифрования

ФСБ установила срок для предоставления кодов для расшифровки сообщений в мессенджерах.
В приказе спецслужбы, опубликованном на официальном портале правовой информации, говорится, что «организаторы распространения информации» должны предоставить ключи шифрования «в возможно короткий срок, но не более 10 дней со дня получения запроса».
Ключи руководство мессенджеров должно передавать Центру оперативно-технических мероприятий ФСБ.
Отметим, что на прошлой неделе Верховный суд отклонил иск руководства Telegram к ФСБ. Представители мессенджера пытались оспорить приказ, который устанавливает порядок предоставления «организаторами распространения информации» кодов расшифровки.
После этого Роскомнадзор дал Telegram 15 дней на то, чтобы предоставить ФСБ необходимые данные, и пригрозил ограничить доступ к мессенджеру. В ответ основатель Telegram Павел Дуров заявил, что угрозы блокировки не принесут результатов. При этом он подчеркнул, что конфиденциальность остается приоритетом компании.
Ключи руководство мессенджеров должно передавать Центру оперативно-технических мероприятий ФСБ.
Отметим, что на прошлой неделе Верховный суд отклонил иск руководства Telegram к ФСБ. Представители мессенджера пытались оспорить приказ, который устанавливает порядок предоставления «организаторами распространения информации» кодов расшифровки.
После этого Роскомнадзор дал Telegram 15 дней на то, чтобы предоставить ФСБ необходимые данные, и пригрозил ограничить доступ к мессенджеру. В ответ основатель Telegram Павел Дуров заявил, что угрозы блокировки не принесут результатов. При этом он подчеркнул, что конфиденциальность остается приоритетом компании.
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