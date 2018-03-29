Береговая охрана <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Береговая охрана 16+
Онлайн на сайте
Выход астронавтов НАСА в открытый космос
    •  

    ФСБ дала мессенджерам 10 дней на передачу ключей шифрования

    1 комментарий

    ФСБ дала мессенджерам 10 дней на передачу ключей шифрования

    ФСБ дала мессенджерам 10 дней на передачу ключей шифрования

    ФСБ установила срок для предоставления кодов для расшифровки сообщений в мессенджерах.

    В приказе спецслужбы, опубликованном на официальном портале правовой информации, говорится, что «организаторы распространения информации» должны предоставить ключи шифрования «в возможно короткий срок, но не более 10 дней со дня получения запроса».

    Ключи руководство мессенджеров должно передавать Центру оперативно-технических мероприятий ФСБ.

    Отметим, что на прошлой неделе Верховный суд отклонил иск руководства Telegram к ФСБ. Представители мессенджера пытались оспорить приказ, который устанавливает порядок предоставления «организаторами распространения информации» кодов расшифровки.

    смотретьTelegram обжаловал в ЕСПЧ штраф за отказ предоставить ключи шифрования ФСБ
    Telegram обжаловал в ЕСПЧ штраф за отказ предоставить ключи шифрования ФСБ
    После этого Роскомнадзор дал Telegram 15 дней на то, чтобы предоставить ФСБ необходимые данные, и пригрозил ограничить доступ к мессенджеру. В ответ основатель Telegram Павел Дуров заявил, что угрозы блокировки не принесут результатов. При этом он подчеркнул, что конфиденциальность остается приоритетом компании.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru