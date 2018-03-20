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    Дуров ответил на угрозы блокировки Telegram в России

    2 комментария
    • Фото: @durov / instagram.com
    Дуров ответил на угрозы блокировки Telegram в России

    Дуров ответил на угрозы блокировки Telegram в России

    Дуров ответил на угрозы блокировки Telegram в России
  • Фото: @durov / instagram.com

    • Павел Дуров прокомментировал ситуацию вокруг созданного им мессенджера Telegram.

    Павел Дуров на своей странице в Twitter заявил, что угрозы блокировки Telegram не принесут результатов и руководство мессенджера продолжит отстаивать свободу и конфиденциальность частной переписки пользователей.

    Павел Дуров: «Угрозы блокировать Telegram, если персональные данные пользователей не будут предоставлены, не принесут результатов. Telegram продолжит отстаивать свободу и конфиденциальность».




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    Сегодня Верховный суд отклонил иск руководства Telegram, которое просило признать незаконным приказ ФСБ о предоставлении ключей шифрования к переписке пользователей. Роскомнадзор дал мессенджеру 15 дней на то, чтобы выполнить требования ФСБ, в случае, если этого не произойдет, Telegram может быть заблокирован по решению суда.


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