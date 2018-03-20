Дуров ответил на угрозы блокировки Telegram в России

Павел Дуров прокомментировал ситуацию вокруг созданного им мессенджера Telegram.
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Павел Дуров на своей странице в Twitter заявил, что угрозы блокировки Telegram не принесут результатов и руководство мессенджера продолжит отстаивать свободу и конфиденциальность частной переписки пользователей.
Павел Дуров: «Угрозы блокировать Telegram, если персональные данные пользователей не будут предоставлены, не принесут результатов. Telegram продолжит отстаивать свободу и конфиденциальность».
Сегодня Верховный суд отклонил иск руководства Telegram, которое просило признать незаконным приказ ФСБ о предоставлении ключей шифрования к переписке пользователей. Роскомнадзор дал мессенджеру 15 дней на то, чтобы выполнить требования ФСБ, в случае, если этого не произойдет, Telegram может быть заблокирован по решению суда.
Павел Дуров: «Угрозы блокировать Telegram, если персональные данные пользователей не будут предоставлены, не принесут результатов. Telegram продолжит отстаивать свободу и конфиденциальность».
Threats to block Telegram unless it gives up private data of its users won’t bear fruit. Telegram will stand for freedom and privacy.— Pavel Durov (@durov) 20 марта 2018 г.
Сегодня Верховный суд отклонил иск руководства Telegram, которое просило признать незаконным приказ ФСБ о предоставлении ключей шифрования к переписке пользователей. Роскомнадзор дал мессенджеру 15 дней на то, чтобы выполнить требования ФСБ, в случае, если этого не произойдет, Telegram может быть заблокирован по решению суда.
Роскомнадзор vs Telegram #мытаквидим pic.twitter.com/xYc3abCPIG— НТВ (@ntvru) 20 марта 2018 г.
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