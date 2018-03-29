Вход в дом Скрипаля в Солсбери заколотили фанерой

В Британии журналисты сняли видео, на котором видно, что в доме Скрипалей исчезла входная дверь.
На кадрах, снятых Sky News с воздуха, видно, что дверной проем в доме экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля забит фанерой, а пространство перед входом чем-то застелено. На территории, прилегающей к дому, стоят несколько палаток.
Ранее Скотленд-Ярд пришел к выводу, что экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия впервые попали под воздействие нервно-паралитического вещества у себя в доме. При этом, по данным полиции, наибольшая концентрация отравляющего вещества выявлена на входной двери дома.
Также полицейские срезали и унесли скамейку перед торговым центром, на которой обнаружили в бессознательном состоянии Скрипалей.
Напомним, бывший британский шпион 66-летний Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия были отравлены 4 марта в британском Солсбери. Лондон, не предъявив никаких доказательств, обвинил в произошедшем Москву и выслал из страны 23 российских дипломата. Лондон также потребовал от своих союзников принять в отношении России аналогичные меры. 26 марта стало известно власти США объявили о решении выслать 60 российских дипломатов и закрыть генконсульство РФ в Сиэтле. О высылке российских дипломатов также объявили несколько стран ЕС, в том числе Франция, Германия и Польша.
В МИД РФ назвали обвинения британских властей «крупнейшей манипуляцией мировым общественным мнением». В российском внешнеполитическом ведомстве выразили недоумение заключением британских властей «об ответственности государства в химической атаке на основании шести картинок».
Ранее Скотленд-Ярд пришел к выводу, что экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия впервые попали под воздействие нервно-паралитического вещества у себя в доме. При этом, по данным полиции, наибольшая концентрация отравляющего вещества выявлена на входной двери дома.
Также полицейские срезали и унесли скамейку перед торговым центром, на которой обнаружили в бессознательном состоянии Скрипалей.
Напомним, бывший британский шпион 66-летний Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия были отравлены 4 марта в британском Солсбери. Лондон, не предъявив никаких доказательств, обвинил в произошедшем Москву и выслал из страны 23 российских дипломата. Лондон также потребовал от своих союзников принять в отношении России аналогичные меры. 26 марта стало известно власти США объявили о решении выслать 60 российских дипломатов и закрыть генконсульство РФ в Сиэтле. О высылке российских дипломатов также объявили несколько стран ЕС, в том числе Франция, Германия и Польша.
В МИД РФ назвали обвинения британских властей «крупнейшей манипуляцией мировым общественным мнением». В российском внешнеполитическом ведомстве выразили недоумение заключением британских властей «об ответственности государства в химической атаке на основании шести картинок».
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