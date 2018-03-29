Комиксы и «Ледяная война»: эксперты объяснили главные цели американской пропаганды

США пообещали через 10 лет победить в любой войне. Неужели, Штаты разработали ответ российскому супероружию? И почему это уже называют «Ледяной войной»?
Американцы на весь мир признали превосходство российского гиперзвукового оружия. В Пентагоне так и сказали: «Сейчас мы беспомощны, Москва серьезно опережает нас в разработке этих технологий». При этом министр армии США Марк Эспер заявил, что он уверен в том, что через 10 лет Штаты победят в любой войне. То ли военные играют в плохого и хорошего полицейских, один из которых выбивает побольше денег на перевооружение армии, а другой при этом пытается не допустить паники, то ли Штаты, и правда, разработали какое-то супероружие, которое сможет противостоять российскому. А может, холодную войну никто не заканчивал и теперь она превратилась, как уже говорят в Европе, в «ледяную»? Специальный репортаж корреспондента НТВ Алексея Квашенкина.
Российская армия вторгается в Молдавию, чтобы воспрепятствовать ее объединению с Румынией. Американские дроны обезврежены русскими беспилотниками. На танках выходит из строя вся электроника. Танки-роботы расстреливают в упор беспомощную бронетехнику НАТО. В финале русские войска захватывают американское консульство.
Такой вот депрессивный комикс-предупреждение выпустила военная академия США. Почему это сделано в таком виде?
Алексей Леонков, военный эксперт, редактор журнала «Арсенал отечества»: «Этот комикс разработан в „Вест-Поинте“ для военнослужащих, которые проходят там обучение на офицерские должности и рассчитан на тех, у кого есть трудности в восприятии другой информации. Поэтому дано в виде комикса».
Если еще конкретнее, комикс издан подразделением академии, которое готовит специалистов по кибервойне.
Эндрю Холл, директор кибернетического института ВС США: «Нам нужно больше солдат, способных вести борьбу в киберпространстве и участвовать в выполнении военных заданий. Наша задача — сделать курсантов боеспособными».
Несмотря на забавные картинки, военные эксперты предлагают не питать иллюзий: практической оборонной цели эти невеселые картинки не несут. И никакой секретности в комиксе тоже нет: он сделан исключительно ради масштабной пропаганды.
Виктор Баранец, военный обозреватель ИД «Комсомольская правда»: «Вот в этом комиксе российская армия почему-то атакуют со стороны Украины. Делали безграмотные люди или это провокация? Американцы хотят показать, что мы захватили Украину».
Понятно, что это не первый раз, когда Пентагон рисует Россию агрессорами. Вот комикс 1961 года: советские пилоты сбрасывают ядерные бомбы на США, Америка наносит ответный удар, а за сожженную Москву мстят Лондону, дословно, «красные укры».
На самом деле, Советский Союз в гонке вооружений, как правило, был догоняющей стороной. И эта догоняющая «красная угроза» всегда была эффективным стимулом для выделения денег Конгрессом США на перспективные вооружения. Вот и теперь в послесловии к новому комиксу автор задается вопросом: а что есть сейчас, чтобы противопоставить современным киберугрозам? На языке специалистов это можно перевести, как «дайте денег».
Александр Жилин, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности: «Эти картинки, которые мы видели, рассчитаны на внутреннее потребление: на налогоплательщика, который должен раскошелиться на программу глубокого перевооружения армии США, затеянную Трампом».
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Российская армия вторгается в Молдавию, чтобы воспрепятствовать ее объединению с Румынией. Американские дроны обезврежены русскими беспилотниками. На танках выходит из строя вся электроника. Танки-роботы расстреливают в упор беспомощную бронетехнику НАТО. В финале русские войска захватывают американское консульство.
Такой вот депрессивный комикс-предупреждение выпустила военная академия США. Почему это сделано в таком виде?
Алексей Леонков, военный эксперт, редактор журнала «Арсенал отечества»: «Этот комикс разработан в „Вест-Поинте“ для военнослужащих, которые проходят там обучение на офицерские должности и рассчитан на тех, у кого есть трудности в восприятии другой информации. Поэтому дано в виде комикса».
Если еще конкретнее, комикс издан подразделением академии, которое готовит специалистов по кибервойне.
Эндрю Холл, директор кибернетического института ВС США: «Нам нужно больше солдат, способных вести борьбу в киберпространстве и участвовать в выполнении военных заданий. Наша задача — сделать курсантов боеспособными».
Несмотря на забавные картинки, военные эксперты предлагают не питать иллюзий: практической оборонной цели эти невеселые картинки не несут. И никакой секретности в комиксе тоже нет: он сделан исключительно ради масштабной пропаганды.
Виктор Баранец, военный обозреватель ИД «Комсомольская правда»: «Вот в этом комиксе российская армия почему-то атакуют со стороны Украины. Делали безграмотные люди или это провокация? Американцы хотят показать, что мы захватили Украину».
Понятно, что это не первый раз, когда Пентагон рисует Россию агрессорами. Вот комикс 1961 года: советские пилоты сбрасывают ядерные бомбы на США, Америка наносит ответный удар, а за сожженную Москву мстят Лондону, дословно, «красные укры».
На самом деле, Советский Союз в гонке вооружений, как правило, был догоняющей стороной. И эта догоняющая «красная угроза» всегда была эффективным стимулом для выделения денег Конгрессом США на перспективные вооружения. Вот и теперь в послесловии к новому комиксу автор задается вопросом: а что есть сейчас, чтобы противопоставить современным киберугрозам? На языке специалистов это можно перевести, как «дайте денег».
Александр Жилин, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности: «Эти картинки, которые мы видели, рассчитаны на внутреннее потребление: на налогоплательщика, который должен раскошелиться на программу глубокого перевооружения армии США, затеянную Трампом».
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
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